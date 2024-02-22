«Только не носки!»: что хотят получить тюменские мужчины на 23 февраля?

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Мужчины разделили желаемые подарки на 3 категории в зависимости от своих увлечений и хобби. О вариантах с носками, средствами для бритья и букетах с колбасой и закусками большинство высказалось негативно и сразу закинули такие подарки в черный список. Тюменцы хотели бы, чтобы их женщины подошли к выбору подарка с трепетом и учли их пожелания.
Понимая, что даритель может не так хорошо разбираться в тонкостях охоты и рыбалки, мужчины выделили несколько простых вариантов, которые бы им пригодились и вызвали бы улыбку в праздник 23 февраля.
Среди таких подарков: разгрузочный жилет (его еще называют жилетом Вассермана), антимоскитная шляпа, палатка и сертификат в специализированный магазин.
«Это такие вещи для комфорта, на которые самому обычно жалко потратить денег, а в подарок получить очень даже приятно и использоваться точно будет. Будучи на охоте или рыбалке всегда будешь вспоминать, кто тебе э о подарил и с гордостью рассказывать об этом товарищам», — признается тюменец Дмитрий Р.
Стоимость всех этих предметов, кроме палатки варьируется от 500 до 3 000 рублей. За палатку придется выложить от 4 000 рублей до невероятных сумм, все зависит от имеющегося бюджета.
Также мужчины отметили, что были бы рады, если бы вопрос о подарке им задали напрямую и позволили бы заказать то, что нужно. Ведь в рыболовном и охотничьем деле постоянно появляются новые снасти и приспособления, которые очень хочется опробовать.
Если ваш мужчина часто ремонтирует автомобиль или любит в гараже что-то собирать или чинить своими руками, то его могут порадовать: набор для мытья автомобиля, органайзер для инструментов, паяльная станция, мини-бар, набор средств для ухода за автомобилем и накидки на сиденье.
«Вот мини-бар — это вообще тема. А то потеешь там постоянно, а тут из маленького холодильника лимонад достаешь и уже себя человеком чувствуешь. Еще, конечно, можно поспрашивать по необходимые инструменты. Часто такое бывает, то работаешь с чем-то, а тебе какой-то штуки не хватает, такое тоже приятно получить», — говорит тюменец Андрей Г.
Однако купить мини-бар сможет не каждая его стоимость стартует от 8 тысяч рублей, если в прибор встроено охлаждение. Второй по цене будет паяльная станция, за хороший аппарат придется выложить от 3 до 15 тысяч рублей. Все остальные варианты обойдутся в сумму от 500 до 1500 рублей.
Но стоит быть особенно осторожными с ароматизаторами для автомобиля, мужчины такой жест считают дурным тоном. Исключением будет лишь случай с качественным ароматизатором любимого аромата вашего мужчины. Также будьте внимательны с инструментарием, который есть в гараже, подарить то, что уже имеется — это пустая тарта денег и огорчение в день праздника.
Многие мужчины проводят много свободного времени за компьютерными играми и обрадовались бы подарку связанному с этим увлечением. Однако выбрать подходящую клавиатуру, геймпад, мышку или наушники для неподготовленного или не спросившего заранее человека — задача очень непростая. А потому стоит присмотреться к более безопасным вариантам: руль для компьютерных игр (они все примерно одинаковые, как объяснили геймеры), комфортное игровое кресло, коврик для мыши с подсветкой, органайзер для геймпадов, динамическую подсветку для монитора или винтажную приставку, в которой будут собраны игры времен «дэнди» и сеги».
«Хочется, чтобы игровой стол выглядел стильно и футуристично, чтобы за ним было приятно и комфортно сидеть. Модернизирую свой комп я сам, а вот такие штуки приятно получить в подарок, будет чувствоваться уважение к твоему увлечению», — считает тюменец Марат О.
Ценовой разброс в этой категории более широкий. Игровое кресло здесь самое дорогое — оно обойдется от 10 тысяч рублей до очень крупных сумм. Руль выйдет дешевле, на него придется потратить от 4 тысяч рублей. Остальные подарки находятся в диапазоне от 500 до 3 000 рублей.
Но стоит также упомянуть, что все мужчины подчеркнули — в подарке главное почувствовать, что его выбирали именно для вас. Цена значения не имеет. Главное в этот праздник — получить внимание от любимых.