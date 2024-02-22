«Только не носки!»: что хотят получить тюменские мужчины на 23 февраля?

Многие мужчины проводят много свободного времени за компьютерными играми и обрадовались бы подарку связанному с этим увлечением. Однако выбрать подходящую клавиатуру, геймпад, мышку или наушники для неподготовленного или не спросившего заранее человека — задача очень непростая. А потому стоит присмотреться к более безопасным вариантам: руль для компьютерных игр (они все примерно одинаковые, как объяснили геймеры), комфортное игровое кресло, коврик для мыши с подсветкой, органайзер для геймпадов, динамическую подсветку для монитора или винтажную приставку, в которой будут собраны игры времен «дэнди» и сеги».