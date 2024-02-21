«Это конец!»: тюменский эколог рассказала, как строительств дамбы повлияет на Туре

Однако на данный момент известий о проведении работ по очистке русла реки или ее углубления пока нет. Зато известно, что в срок с 2026 по 2030 годы будет возведен новый мост через реку Тура — с путепроводом через улицы Щербакова до улицы Коммунистической. Эта застройка, по мнению эколога, также может негативно сказаться на состоянии реки.