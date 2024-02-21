«Это конец!»: тюменский эколог рассказала, как строительств дамбы повлияет на Туре

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
По плану тюменских властей, дамбу возведут в микрорайоне ДОК в границе улиц Виктора Тимофеева — Курчатова — Иркутская. При том сроки работ оканчиваются только в 2033 году. По мнению эколога Светланы Степиной, дамба только усугубит состояние Туры и не позволит естественному подъему уровня воды зафиксироваться и нормализовать ситуацию.
«Как показывает практика, у нас в России после строительства дамб очень часто мелеют и пересыхают реки. Причем изначально может показаться, что дамба работает на благо реки, ведь в границах дамбы ситуация будет выглядеть хорошо. То есть на участке, где дамба „собирает“ воду для более симпатичной картины, Тура будет, но далее по течению может быть просто катастрофа! Это затрагивает флору и фауну реки, ее природные процессы!», — говорит эколог.
Степина также подчеркивает, что строительство подобного сооружения — это вмешательство в естественный цикл реки, которое изменяет режим стока реки, затрудняет миграцию рыб и меняет микроклимат. Она уверена, что перед началось строительства стоит провести работы по спасению реки, а уже потом заниматься ее ограждением.
«Я не понимаю, почему у региона есть деньги на кампус, есть деньги на дамбу и строительство новых дорог, но на проведение разовых работ по очитке русла у них уже 5 лет нет средств?», — задается вопросом Степина.
Однако на данный момент известий о проведении работ по очистке русла реки или ее углубления пока нет. Зато известно, что в срок с 2026 по 2030 годы будет возведен новый мост через реку Тура — с путепроводом через улицы Щербакова до улицы Коммунистической. Эта застройка, по мнению эколога, также может негативно сказаться на состоянии реки.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что тюменские власти решили сдать в аренду участок Туры вдоль набережной и Масловского взвоза. Такое решение многих специалистов в области экологии шокирует, ведь сейчас река находится в критическом состоянии. Однако арендатор может стать, как убийцей Туры, так и ее спасителем.