«Риск импотенции»: психолог рассказала, почему мужчинам нельзя брать «женские» деньги

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Варвара Кравченко убеждена, что в семье могут работать, и мужчина, и женщина. Однако заработок представителя сильного пола должен идти на благо семьи, а зарплату дамы стоит тратить на ее прихоти и поддержку женской энергии.
«Женщина по своему желанию может вложить свой бюджет во что-то общее и необходимое паре или семье. Однако возлагать на нее покупку подобного не стоит. Как показывает практика, самые крепкие семьи — это те, где четко разграничены роли мужчины и женщины, причем мужчина — добытчик, а женщина — хранительница дома и вдохновитель. Если женщина вдруг начинает обеспечивать семью и тянуть все на себе, то быть беде», — говорит специалист по отношениям.
Специалист уверена в том, что мужчине важно реализоваться в карьере и стать опорой для семьи, а финансирование своих желаний за счет женщины стремление к развитию убивает. К тому же такая семья может долго не протянуть, так как женщина, тянущая финансовые обязанности на себе, со временем перегорает и понимает, что ей комфортнее будет в одиночестве.
«Если для мужчина женщина — это хозяйка, это вдохновительница и олицетворение любви. То для женщины, мужчина — это опора. И это напрямую связано с финансами. Ну уж очень сложно полагаться на мужчину, который просит у тебя деньги на гулянки с друзьями и постоянно лежит на диване или залипает в компьютер. А к этому все может прийти, если вы решите вашего мужчину содержать», — говорит Кравченко.
Она также подчеркивает, что мужчина быстро привыкает к спонсированию и потом начинает воспринимать деньги от женщины, как должное, что окончательно переворачивает роли в семье.
«Женские» деньги не только убьют в мужчине желание продвигаться по карьере, но и могут сделать его бесполезным звеном в отношениях. Ведь, если женщины будет обеспечивать семью и содержать быт, то мужчина в этой системе станет только обузой и будет олицетворять ребенка, а не сильного партнера, на которого можно положиться.
«Я часто замечаю, как мужчины превращаются в детей. В своей супруге они видят маму, а не женщину. А потому считают, что она должна им готовить, прибираться и давать деньги, ведь у мальчика что-то еще пока не получается. Такие мужчины часто говорят, что им просто не везет, но они очень талантливые. Причем успех женщины в этой парадигме также воспринимается, как везение. И все это начинается зачастую из-за того, что женщина начинает давать мужчине деньги», — говорит психолог.
А потому Варвара Кравченко рекомендует еще в начале отношений обговаривать, что подобный сценарий недопустим и «женские» деньги спонсировать мужчину не будут. Они могут привлекаться только для совместных покупок, которые хочет в том числе и женщина. В идеальной картине психолога, мужчина может полностью см себя обеспечить и часть денег отдать женщине на ведение быта, а партнерша при этом свою зарплату тратит на процедуры или отдых, чтобы чувствовать себя свежее и счастливее.
При том, как говорит Кравченко, система, в которой мужчина получает «женские» деньги может привести даже к проблемам со здоровьем. Однако это не мифическое наказание, а следствие измененного образа жизни.
«Мужчина перестает быть сильным, он уже не следит за собой, ведь женщина становится обслугой и спонсором, который никуда не денется. Это в первую очередь влияет на либидо, мужчина больше не хочет свою женщину, он в ней не видит объекта восхищения. А такие отношения могут привести к ранней импотенции и другим проблемам со здоровьем на фоне малоактивного образа жизни и нереализованной сексуальной энергии», — считает эксперт.
К сожалению, перечисленные Варварой изменения на фоне принятия женских денег зачастую необратимы и в отношениях, которые сложились именно таким образом уже сложно что-то изменить. А потому особенно важно не торопиться с отношениями и сразу выстроить личные границы каждого из партнеров.