«Риск импотенции»: психолог рассказала, почему мужчинам нельзя брать «женские» деньги

А потому Варвара Кравченко рекомендует еще в начале отношений обговаривать, что подобный сценарий недопустим и «женские» деньги спонсировать мужчину не будут. Они могут привлекаться только для совместных покупок, которые хочет в том числе и женщина. В идеальной картине психолога, мужчина может полностью см себя обеспечить и часть денег отдать женщине на ведение быта, а партнерша при этом свою зарплату тратит на процедуры или отдых, чтобы чувствовать себя свежее и счастливее.