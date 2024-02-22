«Его дело не умрет»: на СВО погиб основатель Ишимского рыболовного клуба

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В полиции Владимир Егоров прослужил 15 лет, за которые успел побывать капитаном и дознавателем. Покинув органы, мужчина устроился поваром, но понял, что его душа все еще лежит к службе и ушел в охрану. Его жена Ольга уверена, что ее муж — реальный воин.
«Утром он открыл дверь, а уже вечером я его проводила. Говорил: „Оля, хочу в землянке пожить“. Я понимаю, что душой он действительно этого хотел. Прослужил мой муж год и четыре месяца, все это время я его поддерживала, так что, можно сказать, что служили мы вместе», — рассказала Ольга «Нашему городу».
Так же сильно, как службу, мужчина любил охоту и рыбалку. Ишимский рыболовный клуб — его дело, которое Ольга намерена продолжать.
«Он хотел обучать ребятишек, для него это было важно, он очень любил детей. Все, что он хотел в жизни — я воплощу, ведь в этом сила женщин. Мы родились друг для друга и стали единым целым, поэтому его жизнь еще не закончена», — поделилась Ольга.
Своих детей у Ольги и Владимира нет, но у мужчины есть две дочери от первого брака — 21-летняя Екатерина и 27-летняя Анастасия. Женщина пообещала, что никогда их не бросит.
В Тюменскую область Ольга приехала из Казахстана, чтобы учиться на маслодела-мастера. Здесь она и познакомилась с Владимиром.
«Я снимала квартиру, а потом ко мне переехала подруга. Мы пошли это отметить, тогда и познакомились, Владимир был со своим другом. Тогда он сказал, что работает водителем. На следующее утро он пришел — откуда-то узнал адрес. Позже уже я пришла к нему в гости, увидела офицерскую форму и поняла: никакой он не водитель», — рассказывает Ольга.
Когда Ольга познакомилась с Владимиром, он уже был в разводе. Вместе они прожили долгие 17 лет. Погиб герой при выполнении боевых задач, ему было 49 лет. Боец награжден орденом Мужества посмертно.
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