Директор тюменского автовокзала опроверг планы о сносе

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
С опровержением выступил директор ГБУ «Объединение автовокзалов и автостанций» Артем Антипин.
«О переносе тюменского автовокзала речи в настоящий момент не идет. Напротив, мы стараемся сделать пребывание пассажиров более комфортным. Уже ведется проектирование реконструкции входной группы, перрона и помещений автовокзала», — рассказал он Ura.ru.
Изначально появилась информация о том, что здание автовокзала планируют снести, чтобы разместить новый объект в Антипинском планировочном районе. Решение властей вызвало недовольство горожан, так как люди довольны нынешним расположением здания.
Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени планируют снести школу. К 2026 году на ее месте появится новое образовательное учреждение.