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В Тюмени опровергли информацию о сносе автовокзала

Директор тюменского автовокзала опроверг планы о сносе

21 февраля 2024, 08:48
Фото: 1MI

В Тюмени опровергли информацию о сносе автовокзала

Новость о запланированном сносе автовокзала вызвала волну негодования у тюменцев. Однако их поспешили успокоить: власти строят другие планы на здание.

С опровержением выступил директор ГБУ «Объединение автовокзалов и автостанций» Артем Антипин.

«О переносе тюменского автовокзала речи в настоящий момент не идет. Напротив, мы стараемся сделать пребывание пассажиров более комфортным. Уже ведется проектирование реконструкции входной группы, перрона и помещений автовокзала», — рассказал он Ura.ru.
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Изначально появилась информация о том, что здание автовокзала планируют снести, чтобы разместить новый объект в Антипинском планировочном районе. Решение властей вызвало недовольство горожан, так как люди довольны нынешним расположением здания.

Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени планируют снести школу. К 2026 году на ее месте появится новое образовательное учреждение.

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