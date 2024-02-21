Стройматериалы в Тюмени подорожали более чем на 50%

Как правило, цены на материалы растут в сезон, связанный со строительством. Кроме того, на стоимость влияют увеличение сырьевой инфляции и кадровый голод. Эксперты прогнозируют, что рост цен продолжится и в 2024 году, а своего пика они достигнут весной-летом.