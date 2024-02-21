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Published Сегодня, 03:29

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Updated Сегодня, 03:31

В Тюмени стройматериалы подорожали более чем на 50%

Стройматериалы в Тюмени подорожали более чем на 50%

21 февраля 2024, 03:29
Фото: 1MI

В Тюмени стройматериалы подорожали более чем на 50%

Сильнее всего подорожали кирпич, керамика, газобетон и металлоконструкции. В лидерах по росту цен оказались отделочные материалы и строительные смеси.

В 2023 году стройматериалы заметно подорожали, некоторые выросли в цене на 100%. Об этом рассказала эксперт агентства «Планограмма» Ольга Токарева РБК Тюмень.

«С 2020 года цена на газобетон в среднем по стране выросла почти на 100%. По данным аналитиков, реальный рост цен на арматуру в период с 2020 по 2023 гг. составил 70%. Также в топе по прибавке к стоимости находятся кирпич и керамика. Они за последние три года выросли в цене не менее чем на 80%», — поделилась Токарева.
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Заметно подорожала и продукция деревообрабатывающего производства — на 50-70%, отделочные материалы выросли в цене на 40-50%, а бетонные конструкции — примерно на 25%.

Эксперты считают, что стройматериалы дорожают соразмерно уровню инфляции, однако некоторые позиции выбиваются из процесса: цены растут даже на материалы, которые не являются дефицитными.

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Как правило, цены на материалы растут в сезон, связанный со строительством. Кроме того, на стоимость влияют увеличение сырьевой инфляции и кадровый голод. Эксперты прогнозируют, что рост цен продолжится и в 2024 году, а своего пика они достигнут весной-летом.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы начали распродавать свои загородные дома. Число предложений о продаже выросло на 19,3%, а спрос вырос на 8,6%.

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#Общество#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Эксперт#Мнение эксперта#Стройматериалы#Любовь Селезнева
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