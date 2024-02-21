Стройматериалы в Тюмени подорожали более чем на 50%

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
В 2023 году стройматериалы заметно подорожали, некоторые выросли в цене на 100%. Об этом рассказала эксперт агентства «Планограмма» Ольга Токарева РБК Тюмень.
«С 2020 года цена на газобетон в среднем по стране выросла почти на 100%. По данным аналитиков, реальный рост цен на арматуру в период с 2020 по 2023 гг. составил 70%. Также в топе по прибавке к стоимости находятся кирпич и керамика. Они за последние три года выросли в цене не менее чем на 80%», — поделилась Токарева.
Заметно подорожала и продукция деревообрабатывающего производства — на 50-70%, отделочные материалы выросли в цене на 40-50%, а бетонные конструкции — примерно на 25%.
Эксперты считают, что стройматериалы дорожают соразмерно уровню инфляции, однако некоторые позиции выбиваются из процесса: цены растут даже на материалы, которые не являются дефицитными.
Как правило, цены на материалы растут в сезон, связанный со строительством. Кроме того, на стоимость влияют увеличение сырьевой инфляции и кадровый голод. Эксперты прогнозируют, что рост цен продолжится и в 2024 году, а своего пика они достигнут весной-летом.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы начали распродавать свои загородные дома. Число предложений о продаже выросло на 19,3%, а спрос вырос на 8,6%.