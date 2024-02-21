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В Тюмени благоустроят район озера Алебашево

В Тюмени на благоустройство района озера Алебашево потратят 1.5 миллиарда рублей

21 февраля 2024, 08:15
Фото: 1MI

В Тюмени благоустроят район озера Алебашево

Власти планируют построить новые дороги, улицы, тротуары и велосипедные дорожки. Исполнителя будут искать до конца февраля.
«Выполнение работ по строительству улично-дорожной сети в районе озера Алебашево, строительству улиц в квартале: Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — река Тура», — указано в тендере, опубликованном на портале Госзакупок.

Заявки от потенциальных исполнителей будут приниматься до 29 февраля. Начальная цена контракта — 1.5 миллиарда рублей.

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Кроме того, в этом году начнется реализация проекта event-парка Алебашево. На это из федерального бюджета выделят 250 миллионов рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени, Тобольска и Ишима выбрали территории, которые будут благоустроены в 2025 году. В этих городах появятся семь общественных пространств.

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#Общество#Новости тюмени#Закупки#Благоустройство#Финансирование#Озеро Алебашево#Любовь Селезнева
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