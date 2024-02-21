В Тюмени на благоустройство района озера Алебашево потратят 1.5 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
«Выполнение работ по строительству улично-дорожной сети в районе озера Алебашево, строительству улиц в квартале: Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — река Тура», — указано в тендере, опубликованном на портале Госзакупок.
Заявки от потенциальных исполнителей будут приниматься до 29 февраля. Начальная цена контракта — 1.5 миллиарда рублей.
Кроме того, в этом году начнется реализация проекта event-парка Алебашево. На это из федерального бюджета выделят 250 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени, Тобольска и Ишима выбрали территории, которые будут благоустроены в 2025 году. В этих городах появятся семь общественных пространств.