В Тюмени пациенты по полтора часа ждут приема врача

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
«Отвратительно проходим медосмотр. За полтора часа попали только в один кабинет. Причем и годовалые, и большие дети — все в одной очереди», — пишут в соцсетях горожане.
В департаменте здравоохранения Тюменской области прокомментировали ситуацию. Как отметили специалисты, очередь образовалась по причине проведения профосмотра детсадовцев и школьников. По словам представителей ведомства, очередь была кратковременна.
Несмотря на сделанные заявления, тюменцы не успокаиваются и продолжают возмущаться.
Ранее сообщалось, что в Тюмени сломались приложения для записи ко врачам. Местные жители жаловались, что не могут попасть на прием к специалистам.