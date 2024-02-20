nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

В Тюмени пациенты по полтора часа ждут приема врача

В Тюмени пациенты по полтора часа ждут приема врача

20 февраля 2024, 14:37
Фото: 1MI
Жители Тюмени возмутились огромными очередями в поликлинике №5 на Московском тракте. Столпотворение образовалось 20 февраля. Как отмечают тюменцы, в одной очереди были как подростки, так и маленькие дети.
«Отвратительно проходим медосмотр. За полтора часа попали только в один кабинет. Причем и годовалые, и большие дети — все в одной очереди», — пишут в соцсетях горожане.

В департаменте здравоохранения Тюменской области прокомментировали ситуацию. Как отметили специалисты, очередь образовалась по причине проведения профосмотра детсадовцев и школьников. По словам представителей ведомства, очередь была кратковременна.

Врач из Тюмени отдала мошенникам 5 миллионов рублей после звонка из Минздрава
Узнать подробнее

Несмотря на сделанные заявления, тюменцы не успокаиваются и продолжают возмущаться.

Ранее сообщалось, что в Тюмени сломались приложения для записи ко врачам. Местные жители жаловались, что не могут попасть на прием к специалистам.

Читайте также:
«Вычеркнули из жизни»: в Тюмени сломались приложения для записи ко врачамКуча уроков и нет туалетов: в каких школах Тюмени ждут Екатерину Мизулину?Негде сесть: в тюменской школе дети вынуждены сидеть на полу из-за нехватки лавочек
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школьники#Здравоохранение#Московский тракт#Запись к врачу#Поликлиника №5#Медосмотр#Очередь#Алина Петрова
Подпишитесь
«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
Сегодня, 07:24
Переработки и кумовство: тюменский водитель автобуса раскрыл изнанку своей работы
Сегодня, 07:33
В Тюмени мигранты увольняются со строек
Сегодня, 04:17
От тюменских почв до орловских дорог: за что судят принципиального доцента Бауманки?
Сегодня, 01:28
«Цена меня поразила!»: тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам
Сегодня, 09:14
В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области
Сегодня, 02:28