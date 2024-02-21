«Дураков на 100 лет припасено»: новость о сносе здания автовокзала разозлила тюменцев

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Напомним, согласно Генеральному плану действующее здание автовокзала подлежит ликвидации. В перспективе объект планируют разместить в Антипинском планировочном районе.
«Надо писать петицию, совсем с ума сошли. Как в Антипино людям ездить? На Пермякова очень удобное расположение автовокзала. Оставьте автовокзал на том же месте! Хватит гробить город „человейниками, — возмутились читатели „Нашего Города“.
„Чего мелочиться — переносите автовокзал сразу в Боровский или в Заводоуковск. Хоть бы у людей спросили, где удобнее построить новый автовокзал“, — посетовали горожане.
„У нас в Тюмени всё для людей. Рынок „Червишевский“ снесли — строим многоэтажку, потому что бизнесу выгодно. Жильцы своими силами построили горку — незаконно. За неё бизнесмены не получили выгоду. Сколько лет автовокзал людей устраивал, а сейчас не на месте. Кто снова землю приобрёл? Вот в чём-то вопрос?», — пришли к выводу тюменцы.
И добавили, что логичнее было бы перенести автовокзал к железнодорожному вокзалу — в одну локацию. В этом случае в городе мог бы получиться оптимальный пересадочный пункт.
«В России было две беды — дураки и дороги. С одной бедой справились, приятно стало ездить по дорогам. Но вторую вряд ли искоренить… дураков у нас на 100 лет припасено», — резюмировали горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2023 году на тюменском автовокзале были модернизированы системы видеонаблюдения, оповещения и сигнализации. Из бюджета на эти цели городские власти потратили 36,5 миллионов рублей.