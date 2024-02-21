Здание тюменского автовокзала хотят снести

В настоящее время точной даты сноса старого здания не обозначено. Между тем, в минувшем году тюменские власти потратили более 36 миллионов рублей на оснащение автовокзала системами видеонаблюдения, оповещения и сигнализации. Соответствующая закупка состоялась в конце лета 2023 года, контракт был заключен с фирмой «Ада — Плюс». Все работы подрядная организация должна была выполнить до начала декабря 2023 года.