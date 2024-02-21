nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:49

Updated Сегодня, 03:49

Власти Тюмени планируют снести здание автовокзала на Пермякова

Здание тюменского автовокзала хотят снести

21 февраля 2024, 03:47
Фото: 2 ГИС

Власти Тюмени планируют снести здание автовокзала на Пермякова

Здание, расположенное по улице Пермякова, 9, попадает под снос в соответствии с генеральным планом. В перспективе его перенесут в Антипинский планировочный район.
«В соответствии с Генеральным планом автовокзал, расположенный в границах Гилевского планировочного района, то есть существующий автовокзал, обозначен как планируемый к ликвидации», — пояснили 72.RU власти.

В настоящее время точной даты сноса старого здания не обозначено. Между тем, в минувшем году тюменские власти потратили более 36 миллионов рублей на оснащение автовокзала системами видеонаблюдения, оповещения и сигнализации. Соответствующая закупка состоялась в конце лета 2023 года, контракт был заключен с фирмой «Ада — Плюс». Все работы подрядная организация должна была выполнить до начала декабря 2023 года.

Погода готовит тюменцам опасный сюрприз. Морозы тоже будут
Узнать подробнее

Кроме того, в конце года был заключен контракт стоимостью 531 тысяча рублей ООО архитектурная мастерская «Веста» на подготовку проектной документации по капитальному ремонту входной группы и перрона высадки пассажиров. Более 200 тысяч рублей было потрачено на проектировку санузлов автовокзала.

Читайте также:
«Нечем дышать»: жители тюменского поселка задыхаются от едкого дыма. Что горит?В Тюмени капремонт проведут на центральных улицахПридется мерзнуть: в Тюмени потратят около 5 млн рублей на 15 остановок «с дырками»
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Реновация#Генплан#Автовокзал
Подпишитесь
«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
Вчера, 07:24
Переработки и кумовство: тюменский водитель автобуса раскрыл изнанку своей работы
Вчера, 07:33
В Тюмени мигранты увольняются со строек
Вчера, 04:17
От тюменских почв до орловских дорог: за что судят принципиального доцента Бауманки?
Вчера, 01:28
«Цена меня поразила!»: тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам
Вчера, 09:14
В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области
Вчера, 02:28