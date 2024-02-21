Здание тюменского автовокзала хотят снести

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«В соответствии с Генеральным планом автовокзал, расположенный в границах Гилевского планировочного района, то есть существующий автовокзал, обозначен как планируемый к ликвидации», — пояснили 72.RU власти.
В настоящее время точной даты сноса старого здания не обозначено. Между тем, в минувшем году тюменские власти потратили более 36 миллионов рублей на оснащение автовокзала системами видеонаблюдения, оповещения и сигнализации. Соответствующая закупка состоялась в конце лета 2023 года, контракт был заключен с фирмой «Ада — Плюс». Все работы подрядная организация должна была выполнить до начала декабря 2023 года.
Кроме того, в конце года был заключен контракт стоимостью 531 тысяча рублей ООО архитектурная мастерская «Веста» на подготовку проектной документации по капитальному ремонту входной группы и перрона высадки пассажиров. Более 200 тысяч рублей было потрачено на проектировку санузлов автовокзала.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени городские власти готовятся к изъятию земельных участков и расположенных на них строений по улице Максима Горького. Там будет проведено КРТ.