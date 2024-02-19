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Тюменка в Госдуме раскритиковала идею вернуть пионерские галстуки в школы

Тюменка в Госдуме раскритиковала идею вернуть пионерские галстуки в школы

19 февраля 2024, 12:53
Фото: 1MI
Депутат Госдумы Ксения Горячева высказалась против идеи о введении в состав школьной формы пионерских галстуков. Уроженка Тюменской области написала в своем телеграм-канале, что ее тревожат некоторые инициативы, навеянные из детства.
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Дети

По ее словам «некоторые вещи должны оставаться воспоминаниями на фотографиях и в музеях».

«Не нужно переносить все, что мы когда-то любили, чем жили и чем увлекались в „завтра“, некоторые вещи все-таки должны оставаться в нашем вчера, чтобы жизнь продолжала быть и молодые могли творить, новаторствовать, выбирать, предлагать то, что имеет значение для них сегодня», — написала в своем блоге Горячева.
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Ранее «Наш город» сообщал, что родители учеников ишимской школы №4 вынуждены сидеть на полу в школьных коридорах по причине отсутствия скамеек. Из кабинетов ребят выгоняют, так как устраивают там проветривание.

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#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Алина Петрова
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