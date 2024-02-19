Тюменка в Госдуме раскритиковала идею вернуть пионерские галстуки в школы

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
По ее словам «некоторые вещи должны оставаться воспоминаниями на фотографиях и в музеях».
«Не нужно переносить все, что мы когда-то любили, чем жили и чем увлекались в „завтра“, некоторые вещи все-таки должны оставаться в нашем вчера, чтобы жизнь продолжала быть и молодые могли творить, новаторствовать, выбирать, предлагать то, что имеет значение для них сегодня», — написала в своем блоге Горячева.
Ранее «Наш город» сообщал, что родители учеников ишимской школы №4 вынуждены сидеть на полу в школьных коридорах по причине отсутствия скамеек. Из кабинетов ребят выгоняют, так как устраивают там проветривание.