«Невнятная дичь про помощь военным»: тюменцы жалуются на торговцев барахлом

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Странствующие торговцы на дорогой иномарке предлагают жителям Тобольска купить китайские инструменты: шуруповерт, болгарку, генератор и другие б/у вещи.
«Двое мужчин на BMW X5 с белорусскими номерами в спецодежде цвета хаки с шевронами российского флага на предплечье представляются боевыми товарищами и несут невнятную дичь про помощь военным. Граждане, будьте бдительны», — написал один из местных жителей в группе «Типичный Тобольск».
В комментариях люди пишут, что оправдываются мужчины не только помощью бойцам, но и другими выдуманными причинами: торговцы заверяют, что сами отправляются на СВО.
«Встретился я с ними, тоже хотели впарить мне генератор, набор инструментов, пилу за полцены. Несли ахинею про то, что их перебрасывают на другое место дислокации и, мол, не пустят с таким перегрузом на самолёт, вот и хотят избавиться за деньги или обмундирование для военных», — пишет Эльдар Муратов.
В Тобольске есть только один официальный фонд: «Подари тепло солдату» работает при поддержке администрации, а в его официальной группе ВКонтакте указаны все реквизиты, номер телефона и адрес.
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