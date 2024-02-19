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Тюменцы жалуются на торговцев старыми вещами

«Невнятная дичь про помощь военным»: тюменцы жалуются на торговцев барахлом

19 февраля 2024, 07:17
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на торговцев старыми вещами

Мужчин, торгующих старыми вещами, жители Тобольска замечали в нескольких микрорайонах города. Сами торговцы заявляют, что на вырученные деньги хотят помочь бойцам СВО.

Странствующие торговцы на дорогой иномарке предлагают жителям Тобольска купить китайские инструменты: шуруповерт, болгарку, генератор и другие б/у вещи.

«Двое мужчин на BMW X5 с белорусскими номерами в спецодежде цвета хаки с шевронами российского флага на предплечье представляются боевыми товарищами и несут невнятную дичь про помощь военным. Граждане, будьте бдительны», — написал один из местных жителей в группе «Типичный Тобольск».
Фото: Типичный Тобольск / ВКонтакте

В комментариях люди пишут, что оправдываются мужчины не только помощью бойцам, но и другими выдуманными причинами: торговцы заверяют, что сами отправляются на СВО.

«Встретился я с ними, тоже хотели впарить мне генератор, набор инструментов, пилу за полцены. Несли ахинею про то, что их перебрасывают на другое место дислокации и, мол, не пустят с таким перегрузом на самолёт, вот и хотят избавиться за деньги или обмундирование для военных», — пишет Эльдар Муратов.

В Тобольске есть только один официальный фонд: «Подари тепло солдату» работает при поддержке администрации, а в его официальной группе ВКонтакте указаны все реквизиты, номер телефона и адрес.

Ранее «Наш город» писал, что тюменский таксист высказал недовольство пассажирами. Водитель рассказал, о чем молчат все таксисты.

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#Общество#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Тобольск#Торговля#СВО#Любовь Селезнева
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