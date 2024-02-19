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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:19

Зарплаты тюменских медиков выросли на 23%

Зарплаты тюменских медиков выросли почти на четверть

19 февраля 2024, 06:17
Фото: Изображение Midjourney

Зарплаты тюменских медиков выросли на 23%

За 2023 год в Тюменской области средняя зарплата медиков выросла на 23%. В декабре прошлого года она составила 49.2 тысячи рублей.

Аналитики hh.ru рассказали РБК Тюмень, что первое место по росту зарплат в регионе заняли главврачи и заведующие отделением: их зарплаты за год выросли на 22% и составили 97.8 тысячи рублей.

Второе место заняли врачи с ростом зарплат на 15%, в 2023 году они получали в среднем 79.8 тысячи рублей. На третьем месте — представители фармацевтических компаний: их зарплаты выросли на 14% и составили 77.5 тысячи рублей.

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На четвертом месте рейтинга расположились заведующие аптеками, зарплаты которых выросли на 10% — до 59 тысяч рублей и научные специалисты: их зарплаты выросли на 7% и составили 52.1 тысячи рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области возник дефицит ветеринаров. На одну вакансию приходится 0.9 резюме, а зарабатывать им предлагают 57.9 тысячи рублей.

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