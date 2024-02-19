Зарплаты тюменских медиков выросли почти на четверть

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Аналитики hh.ru рассказали РБК Тюмень, что первое место по росту зарплат в регионе заняли главврачи и заведующие отделением: их зарплаты за год выросли на 22% и составили 97.8 тысячи рублей.
Второе место заняли врачи с ростом зарплат на 15%, в 2023 году они получали в среднем 79.8 тысячи рублей. На третьем месте — представители фармацевтических компаний: их зарплаты выросли на 14% и составили 77.5 тысячи рублей.
На четвертом месте рейтинга расположились заведующие аптеками, зарплаты которых выросли на 10% — до 59 тысяч рублей и научные специалисты: их зарплаты выросли на 7% и составили 52.1 тысячи рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области возник дефицит ветеринаров. На одну вакансию приходится 0.9 резюме, а зарабатывать им предлагают 57.9 тысячи рублей.