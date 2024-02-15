Среднемесячная зарплата тюменцев за год выросла на 13,9%

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
В период с января по ноябрь 2023 средняя зарплата в Тюменской области составила 68 241 рубль. Эти данные специалисты сравнили с аналогичным периодом 2022 года и выяснили, что зарплаты выросли на 13,9%.
Как заявили в Росстате, среднемесячная зарплата тюменцев в ноябре 2023 года составила 67 938 рублей, что также показало рост на 10,6% в сравнении с ноябрем 2022 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что весной в Тюменской области под сокращение попадут 142 работника. Череда сокращений начнется с 1 марта.