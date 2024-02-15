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Published Сегодня, 03:01

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Updated Сегодня, 03:06

Среднемесячная зарплата в Тюменской области выросла на 13,9%

Среднемесячная зарплата тюменцев за год выросла на 13,9%

15 февраля 2024, 03:01
Фото: 1MI

Среднемесячная зарплата в Тюменской области выросла на 13,9%

О росте среднемесячных зарплат заявил Росстат. Специалисты рассказали, сколько зарабатывают тюменцы.

В период с января по ноябрь 2023 средняя зарплата в Тюменской области составила 68 241 рубль. Эти данные специалисты сравнили с аналогичным периодом 2022 года и выяснили, что зарплаты выросли на 13,9%.

Как заявили в Росстате, среднемесячная зарплата тюменцев в ноябре 2023 года составила 67 938 рублей, что также показало рост на 10,6% в сравнении с ноябрем 2022 года.

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Ранее «Наш город» сообщал, что весной в Тюменской области под сокращение попадут 142 работника. Череда сокращений начнется с 1 марта.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплата#Статистика#Росстат#Любовь Селезнева
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