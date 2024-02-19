nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

В Тюменской области проверят работу систем оповещения о ЧС

В Тюменской области проверят систему оповещения населения

19 февраля 2024, 05:02
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области проверят работу систем оповещения о ЧС

Проверка будет проводиться 21 февраля. Тюменцам рассказали, какие действия нужно будет предпринять.

В Тюменской области проверят работу системы оповещения населения. Сирены и громкоговорители заработают 21 февраля с 10:40 до 10:45, сообщает Информационный центр правительства региона.

Услышав звуковой сигнал, тюменцам нужно будет сохранять спокойствие, включить радио или телевидение и прослушать сообщение органов управления по делам ГО и ЧС.

«Вы мыслите, как потребители!»: тюменская официантка поделилась откровениями
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области до конца февраля пройдут учебные эвакуации. Учения состоятся в 20 районах и 6 городах.

Читайте также:
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина приедет в ТюменьВ аварии на тюменской «трассе смерти» пострадали пять человекТюменцы начали отказываться от больших загородных домов
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Учения#Проверки#Проверка систем оповещения#Режим ЧС#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Город для гостей»: что изменится в Тюмени с развитием туристического потенциала?
Сегодня, 06:22
«Не забирают, потому что пью»: тюменки рассказали, как попали в центр для бездомных
Сегодня, 05:05
«Запреты и выдворение»: как полиция и власти следят за мигрантами в Тюменской области
Сегодня, 07:03
Хозяйке на заметку: тюменкам рассказали, как не сжечь кухню при готовке в духовке
Сегодня, 08:16
В Тюмени снесут легендарный старейший кинотеатр «Космос»
Сегодня, 04:32
«Без проблем и стресса»: психолог рассказал тюменцам, как исполнить мечту
Сегодня, 08:52