В Тюменской области проверят систему оповещения населения

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
В Тюменской области проверят работу системы оповещения населения. Сирены и громкоговорители заработают 21 февраля с 10:40 до 10:45, сообщает Информационный центр правительства региона.
Услышав звуковой сигнал, тюменцам нужно будет сохранять спокойствие, включить радио или телевидение и прослушать сообщение органов управления по делам ГО и ЧС.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области до конца февраля пройдут учебные эвакуации. Учения состоятся в 20 районах и 6 городах.