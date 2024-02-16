«Вы мыслите, как потребители!»: тюменская официантка поделилась откровениями

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Экстремизмом среди потребителей сейчас называют поведение клиентов, которые готовы пойти на все, чтобы получить выгоду от поставщика услуг. Как рассказывает официантка Дарина Маркова, в Тюмени таких в последнее время стало очень много из-за чего работа в сфере услуг становится практически невыносимой.
Так, девушка говорит о том, что многие клиенты отказываются оплачивать счет уже после ужина, уверяя, что еда была невкусной и некачественной. Кто-то намеренно подбрасывать в тарелки волосы или насекомых, чтобы выбить скидку или бесплатный ужин.
«Массово это началось где-то в прошлом году, я помню, один из гостей пожаловался на слишком сухую зелень в салате, который он уже съел. Я тогда опешила. Сейчас таких стало в разы больше. Они пользуются тем, что сейчас для заведений главное — репутация, а потому все боятся, что клиент уйдет недовольный и начнет кошмарить заведение в интернете», — говорит девушка.
Причем во многих заведениях, при недовольстве клиента, любую бонусную услугу могут вычесть из зарплаты сотрудника, которого обвинят в произошедшем. А потому на официантов часто давят, требуя особого отношения взамен на отсутствие жалоб. Отказ в таком случае воспринимается крайне негативно, ведь сотрудников сферы услуг многие считают «обслугой», которая должна исполнить любой каприз.
«При том про чаевые помнит 1 из 10 посетителей. Культура во взаимоотношениях клиента и того, кто предоставляет сервис, умирает», — говорит Дарина Маркова.
Порою в работе девушке приходится буквально защищать себя от нападок клиентов. Так как некоторые считают, что сотрудница заведения должна не только принести еду и улыбаться, но и исполнять другие желания.
«Я очень боюсь столов, которые занимают выпивающие мужчины. Они могут начать лапать меня или требовать посидеть с ними. Вежливые отказы здесь не помогают. Причем не каждое заведение в таком случае подключить охрану, которая выгонит нахалов. Иногда, чтобы не терять чек таких оставляют», — тяжело говорит девушка.
Однажды один из клиентов очень настойчиво требовал, чтобы Дарина села с ним за стол и он ее обнял. На вежливые просьбы прекратить просить о невозможном мужчина стал реагировать агрессивно, он схватил девушку за руку, подтянул к себе и пригрозил увольнением и позором на весь город, так как представился влиятельным человеком.
«Мне было очень страшно, я не хотела терять работу и сильно боялась насилия со стороны этого человека. Я еще раз повторила свой отказ, после чего он толкнул меня и я в слезах побежала к администратору. Благо здесь меня поняли и мужчину выгнали, хоть он и кричал, что я все выдумала и сама на него лезла», — вспоминает официантка.
Шантажом у девушки бесчисленное количество раз пытались добиться бесплатного блюда, скидки за ужин или денежной компенсации. В большинстве случаев заведение вставало на сторону клиента и выдавало желаемое.
Дарина убеждена, что дальше так продолжаться не может. Ведь сейчас в сфере услуг имеется серьезный дефицит кадров. По мнению официантки с 10-летнрим стажем, проблема во многом кроется в наглых клиентах.
«Люди сейчас — это общество потребления. С ними сложно бороться. Нужно вносить какие-то изменения, чтобы вернуть равенство клиента и поставщика услуги или сервиса. Клинт не всегда прав, пора это принять», — уверена Маркова.
По мнению юриста Павла Шадрина, законодательство, касающееся отношений потребителей и поставщиков, можно пересмотреть в некоторых вопросах, чтобы взаимодействие этих единиц было комфортным для обеих сторон.
«Ограничивать потребителей в правах не стоит, необходимо лишь более детально прописать условия отказа от оплаты продукции или его возврат, что может снизить число эпизодов потребительского экстремизма», — считает юрист.
Но и покупателям стоит задуматься, что цель любого бизнеса — это извлечение прибыли и, если вам нравятся товары или услуги конкретного поставщика, то не стоит избегать оплаты или вымогать скидки, так как предприниматель может попросту уйти с рынка. Хотя психологи говорят о том, что сокращение предложения необходимо для того, чтобы вернуть потребителей к привычной картине взаимодействия с поставщиком и мотивировать его уважать представителя сферы услуг.