«Вы мыслите, как потребители!»: тюменская официантка поделилась откровениями

Но и покупателям стоит задуматься, что цель любого бизнеса — это извлечение прибыли и, если вам нравятся товары или услуги конкретного поставщика, то не стоит избегать оплаты или вымогать скидки, так как предприниматель может попросту уйти с рынка. Хотя психологи говорят о том, что сокращение предложения необходимо для того, чтобы вернуть потребителей к привычной картине взаимодействия с поставщиком и мотивировать его уважать представителя сферы услуг.