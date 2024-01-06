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В Тюмени откроется ресторан французской кухни высокого уровня

В Тюмени откроется ресторан высокой кухни. Там будут подавать черную икру и фуа-гра

6 января 2024, 07:50
Фото: 1MI

В Тюмени откроется ресторан французской кухни высокого уровня

В Тюмени в феврале этого года начнет работать ресторан французской кухни Cremant. Заведение расположится ЖК «Машаров», где в настоящее время формируется второй в городе гастрокластер.

По словам основателя проекта, владельца бара Mestia, вошедшего в 2023 году в топ-10 лучших ресторанов Урала по версии гастропремии Where to eat, Романа Шапошникова, в ресторане Cremant будет представлена кухня высокого уровня.

«Высокая в плане качества продуктов, но сочетания будут простые и понятные, 1-2 ингредиента в блюде. Сливочное масло и черная икра, например, или фуа-гра и апельсин. Самое главное, чтобы продукты были свежие и качественные, остальное уже детали. Но это и создает цену, она будет выше среднего», — пояснил РБК Тюмень Роман Шапошников.

Средний чек в заведении составит 2 тысячи рублей. Для сравнения, в среднем по Тюмени он равен 700 рублям.

Ранее «Наш Город» писал, что в январе в Тюмени откроют ресторан с кухней открытого огня «Горячий цех». Заведение расположится в центре города — на Республики, 42.

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