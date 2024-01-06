В Тюмени откроется ресторан высокой кухни. Там будут подавать черную икру и фуа-гра

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
По словам основателя проекта, владельца бара Mestia, вошедшего в 2023 году в топ-10 лучших ресторанов Урала по версии гастропремии Where to eat, Романа Шапошникова, в ресторане Cremant будет представлена кухня высокого уровня.
«Высокая в плане качества продуктов, но сочетания будут простые и понятные, 1-2 ингредиента в блюде. Сливочное масло и черная икра, например, или фуа-гра и апельсин. Самое главное, чтобы продукты были свежие и качественные, остальное уже детали. Но это и создает цену, она будет выше среднего», — пояснил РБК Тюмень Роман Шапошников.
Средний чек в заведении составит 2 тысячи рублей. Для сравнения, в среднем по Тюмени он равен 700 рублям.
Ранее «Наш Город» писал, что в январе в Тюмени откроют ресторан с кухней открытого огня «Горячий цех». Заведение расположится в центре города — на Республики, 42.