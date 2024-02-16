Бригады УСТЭК выполнили работы на улице 30 лет Победы в Тюмени раньше срока

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
За 15 февраля силами второго эксплуатационного района УСТЭК было обследовано 44,15 километра трубопроводов с целью поиска возможных дефектов и своевременного предотвращения их последствий.
Сегодня во время ежедневного обхода будут обследованы еще 42,19 километра. В том числе каждый день проверяется оборудование 84 центральных тепловых пунктов. В обходах задействованы 9 человек персонала и столько же на устранении повреждений.
Персонал третьего эксплуатационного района 15 февраля завершил восстановительные работы на тепловых сетях по улицам Семакова, Затюменская, Амурская. На участке по улице Амурская работы были затруднены из-за сложностей в виде мерзлого грунта и прохождения теплосетей под проезжей частью.
Для успешного проведения работ было привлечено 6 единиц техники, в том числе вакуумная машина, автомобильно-ремонтный технический комплекс и гидромолот, позволяющий подготовить мерзлый грунт для доступа к тепловой сети.
На месте было задействовано 8 человек персонала. Благодаря слаженным действиям бригад все работы были проведены в срок.