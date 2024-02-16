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Published Сегодня, 06:27

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Бригады УСТЭК выполнили работы на улице 30 лет Победы в Тюмени раньше срока

Бригады УСТЭК выполнили работы на улице 30 лет Победы в Тюмени раньше срока

16 февраля 2024, 06:27
Фото: УСТЭК
Работы возле дома 142к2 на улице 30 лет Победы должны были продлиться до 23:50 15 февраля. Однако, благодаря усилиям опытных бригад, уже в 16:15 все дефекты на участке теплосетей были устранены.

За 15 февраля силами второго эксплуатационного района УСТЭК было обследовано 44,15 километра трубопроводов с целью поиска возможных дефектов и своевременного предотвращения их последствий.

Фото: УСТЭК

Сегодня во время ежедневного обхода будут обследованы еще 42,19 километра. В том числе каждый день проверяется оборудование 84 центральных тепловых пунктов. В обходах задействованы 9 человек персонала и столько же на устранении повреждений.

Персонал третьего эксплуатационного района 15 февраля завершил восстановительные работы на тепловых сетях по улицам Семакова, Затюменская, Амурская. На участке по улице Амурская работы были затруднены из-за сложностей в виде мерзлого грунта и прохождения теплосетей под проезжей частью.

Фото: УСТЭК

Для успешного проведения работ было привлечено 6 единиц техники, в том числе вакуумная машина, автомобильно-ремонтный технический комплекс и гидромолот, позволяющий подготовить мерзлый грунт для доступа к тепловой сети.

На месте было задействовано 8 человек персонала. Благодаря слаженным действиям бригад все работы были проведены в срок.

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#Общество#Ремонт#Новости тюмени#УСТЭК#Обследования#Любовь Селезнева
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