В Тюменской области критически не хватает ветеринаров

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В первые недели февраля в Тюменской области было открыто 18.5 тысячи вакансий. Чаще всего компании ищут продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, водителей, машинистов, поваров и врачей.
Аналитики hh.ru выяснили, что на данный момент в регионе критически не хватает ветеринаров: на одну вакансию приходится 0.9 резюме, а платить им готовы 57.9 тысячи рублей.
На втором месте по нехватке находятся врачи, которым предлагают зарабатывать от 68.9 до 103.4 тысячи рублей, на третьем — токари и дворники, которые могут зарабатывать от 68.9 до 160.1 и от 22.9 до 37.2 тысячи рублей соответственно.
Ветеринары требуются в агрохолдинги, на птицефабрики и в ветклиники, врачи — в государственные больницы, токарей ищут крупные промышленные холдинги и компании, занимающиеся добычей сырья, а дворников — заводы, школы, больницы, строительные организации и банки.
Ранее «Наш город» писал, что среднемесячная зарплата тюменцев выросла на 13,9%. По данным Росстата, в ноябре 2023 года она составила 67 938 рублей.