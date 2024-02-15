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Updated Сегодня, 04:26

В Тюменской области возник дефицит ветеринаров

В Тюменской области критически не хватает ветеринаров

15 февраля 2024, 04:24
Фото: 1MI

В Тюменской области возник дефицит ветеринаров

Количество вакансий растет, но работать некому. Низкая конкуренция наблюдается и в других сферах.

В первые недели февраля в Тюменской области было открыто 18.5 тысячи вакансий. Чаще всего компании ищут продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, водителей, машинистов, поваров и врачей.

Аналитики hh.ru выяснили, что на данный момент в регионе критически не хватает ветеринаров: на одну вакансию приходится 0.9 резюме, а платить им готовы 57.9 тысячи рублей.

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На втором месте по нехватке находятся врачи, которым предлагают зарабатывать от 68.9 до 103.4 тысячи рублей, на третьем — токари и дворники, которые могут зарабатывать от 68.9 до 160.1 и от 22.9 до 37.2 тысячи рублей соответственно.

Ветеринары требуются в агрохолдинги, на птицефабрики и в ветклиники, врачи — в государственные больницы, токарей ищут крупные промышленные холдинги и компании, занимающиеся добычей сырья, а дворников — заводы, школы, больницы, строительные организации и банки.

Ранее «Наш город» писал, что среднемесячная зарплата тюменцев выросла на 13,9%. По данным Росстата, в ноябре 2023 года она составила 67 938 рублей.

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#Общество#Врачи#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплата#Дефицит#Вакансии#Рабочие вакансии#Любовь Селезнева
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