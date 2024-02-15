В Тюменской области критически не хватает ветеринаров

На втором месте по нехватке находятся врачи, которым предлагают зарабатывать от 68.9 до 103.4 тысячи рублей, на третьем — токари и дворники, которые могут зарабатывать от 68.9 до 160.1 и от 22.9 до 37.2 тысячи рублей соответственно.