В Тюмени запустят новое производство эскимо за 70 миллионов рублей

Компания планирует выпустить четыре новых вида мороженого: ванильный пломбир в молочном и темном шоколаде, ванильно-шоколадный и ванильно-клубничный пломбир.

Компания «Ландис», выпускающая мороженое торговой марки «Пломбир тюменский», в марте выпустит новое эскимо. На запуск производства было потрачено 70 миллионов рублей, рассказал коммерческий директор компании Александр Шамов РБК Тюмень.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени молочная продукция подорожала на 20%. Эксперты рассказали, какие факторы повлияли на рост цен.

Шамов отметил, что ингредиенты и упаковочные материалы постоянно дорожают, но компания планирует держать мороженое в ценовом сегменте «средний+».

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