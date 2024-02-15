В Тюмени запустят новое производство эскимо за 70 миллионов рублей

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
Компания «Ландис», выпускающая мороженое торговой марки «Пломбир тюменский», в марте выпустит новое эскимо. На запуск производства было потрачено 70 миллионов рублей, рассказал коммерческий директор компании Александр Шамов РБК Тюмень.
Компания планирует выпустить четыре новых вида мороженого: ванильный пломбир в молочном и темном шоколаде, ванильно-шоколадный и ванильно-клубничный пломбир.
Шамов отметил, что ингредиенты и упаковочные материалы постоянно дорожают, но компания планирует держать мороженое в ценовом сегменте «средний+».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени молочная продукция подорожала на 20%. Эксперты рассказали, какие факторы повлияли на рост цен.