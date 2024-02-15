nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:37

Updated Сегодня, 03:37

В Тюмени запустят новое производство эскимо

В Тюмени запустят новое производство эскимо за 70 миллионов рублей

15 февраля 2024, 03:35
Фото: 1MI

В Тюмени запустят новое производство эскимо

Первая партия эскимо будет выпущена в марте. Компания планирует выпускать четыре новых вида мороженого.

Компания «Ландис», выпускающая мороженое торговой марки «Пломбир тюменский», в марте выпустит новое эскимо. На запуск производства было потрачено 70 миллионов рублей, рассказал коммерческий директор компании Александр Шамов РБК Тюмень.

Компания планирует выпустить четыре новых вида мороженого: ванильный пломбир в молочном и темном шоколаде, ванильно-шоколадный и ванильно-клубничный пломбир.

«Устроим гонку!»: смогут ли тюменские сотрудники ГИБДД на «китайцах» догнать лихачей
Узнать подробнее

Шамов отметил, что ингредиенты и упаковочные материалы постоянно дорожают, но компания планирует держать мороженое в ценовом сегменте «средний+».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени молочная продукция подорожала на 20%. Эксперты рассказали, какие факторы повлияли на рост цен.

Читайте также:
В Тюмени при пожаре в пятиэтажном доме погиб человек«Не стало нашего мальчика»: в Тюмени после борьбы с онкологией скончался подростокВозвращение на родину: Инстасамка приедет с концертом в Тюмень
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Производство#Еда#Продукты#Мороженое#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Ольга могла помочь»: как на тюменской Туре сказалось влияние северного циклона
Вчера, 07:01
«Любите и слушайте»: психолог рассказал тюменцам, как сохранить отношения
Вчера, 09:07
«Посадили ребенка»: адвокат «банды азербайджанцев» раскритиковал тюменского судью
Вчера, 02:31
«Устроим гонку!»: смогут ли тюменские сотрудники ГИБДД на «китайцах» догнать лихачей
Вчера, 08:23
Ложь про ЗОЖ: в райдере тюменского рэпера-зожника нашли сигареты и виски
Вчера, 06:28
Первое жилье: в центре Тюмени строят оптимальный для студентов ЖК
Вчера, 12:03