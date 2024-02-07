Работу сливной станции в селе Успенка оценила глава Тюменского района

Станция по приему сточных вод из домовладений, не оборудованных централизованной системой канализации, введена в эксплуатацию в ноябре 2023. Ежедневно она принимает порядка 50 машин-ассенизаторов. Система полностью герметична. Стоки поступают в приемную камеру, разбавляются водой и по коллекторам транспортируются на сооружения очистки сточных вод, где проходят тщательную очистку.