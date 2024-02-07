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Работу сливной станции в селе Успенка оценила глава Тюменского района

Работу сливной станции в селе Успенка оценила глава Тюменского района

7 февраля 2024, 09:53
Фото: Росводоканал Тюмень
Сливная станция в районе села Успенка — современная и экологичная. Такое заключение вынесла глава Тюменского района Ольга Зимина, посетив объект «Росводоканал Тюмень».
«КНС в Успенке — лучшая демонстрация того, каким технологичным и экологичным может быть процесс приемки сточных вод. Станция оборудована мощными фильтрами, исключен слив вне приемника. С водителями ассенизаторских машин проговариваем, чтобы следили за исправностью шлангов и не допускали попадания содержимого на дороги. Строительство современных КНС в рамках заключенного концессионного соглашения позволит за достаточно короткий срок создать цивилизованные условия по обращению со стоками. Надеемся, что прекратится слив отходов в леса в окрестностях сел и деревень района», — сказала Ольга Зимина.
Фото: Росводоканал Тюмень

Станция по приему сточных вод из домовладений, не оборудованных централизованной системой канализации, введена в эксплуатацию в ноябре 2023. Ежедневно она принимает порядка 50 машин-ассенизаторов. Система полностью герметична. Стоки поступают в приемную камеру, разбавляются водой и по коллекторам транспортируются на сооружения очистки сточных вод, где проходят тщательную очистку.

«С открытием этой станции у нас существенно увеличился прием стоков от машин-ассенизаторов. Из этого мы можем сделать вывод, что не все сточные воды увозились на сливные станции, расположенные в городе. Значительная часть сливалась в лесах и болотах», — отметила генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Фото: Росводоканал Тюмень

Станция в Успенке оказывает положительный эффект не только на экологию района, но и на бюджеты местных жителей. Частные возчики снизили расценки на свои услуги на 30-50%.

Аналогичные технологические объекты появятся и в других частях Тюменского района. Сейчас специалисты «Росводоканал Тюмень» проектируют КНС с точками слива в районе поселков Винзили, Богандинский, Боровский, сел Мальково и Кулаково. Все работы ведутся по концессионным соглашениям, заключённым «Росводоканал Тюмень» с администрацией Тюменского района и региональным правительством.

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#Общество#Новости тюмени#Росводоканал#Водоканал#Любовь Селезнева
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