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На юге Тюменской области ожидается опасная погода: метель и гололед

На юге Тюменской области ожидается опасная погода: метель и гололед

7 февраля 2024, 01:13
Фото: 1MI
Метеорологи обещают метель, гололед, снежный накат на дорог, осадки в виде мокрого снега, порывы ветра до 16 м/с. Днем столбики термометров покажут +2…-3, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -4…-9.

По информации Росгидрометцентра, в регионе будет действовать на протяжении всего дня желтый уровень опасности.

В Тюмени 7 февраля облачная с прояснениями погод, во второй половине дня дождь со снегом, ветер до 5,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…0, в темное время суток похолодает до -1…-6.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:26 закат в 17:16 продолжительность дня 8 часов 50 минут.

В Тобольске в среду синоптики обещают снег с дождем в течение дня, ветер до 5,8 м/с. Утром и днем -2…-1, в темное время суток температура воздуха составит -3…-5.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:20 закат в 17:01 продолжительность дня 8 часов 41 минута.

В Ялуторовске в среду ожидается снег с дождем в течение дня, ветер до 7,8 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -1…-2, в темное время суток ожидается до -2…-6.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:21, закат в 17:15 продолжительность дня 8 часов 54 минуты.

На Тюмень надвигаются 30-градусные морозы
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В Заводоуковске 7 февраля ожидается пасмурная погода, снег с дождем, ветер до 7,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…0, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -2…-6.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:20, закат в 17:15 продолжительность дня 8 часов 55 минут.

В Ишиме в среду ожидается пасмурная погода, снег с дождем, ветер до 8,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -4…-1, в темное время суток ожидается до -6….-2.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:07, закат в 17:05 продолжительность дня 8 часов 58 минут.

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