Тюменской таксистке придется заплатить 800 тысяч рублей за сбитого ребенка

По данным следствия, 64-летняя водитель, подъезжая к пешеходному переходу на Московском тракте с неисправным светофором, не затормозила, несмотря на то, что водители в соседних рядах остановились. В итоге под колеса автомобиля попал 9-лений школьник, который с матерью переходил дорогу.