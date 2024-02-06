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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Тюменской таксистке придется заплатить 800 тысяч рублей за сбитого ребенка

Тюменской таксистке придется заплатить 800 тысяч рублей за сбитого ребенка

6 февраля 2024, 06:56
Фото: 1MI
В Тюмени будут судить водителя такси, сбившую 9-летнего ребенка на пешеходном переходе. Инцидент произошел в октябре 2023 года.
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Дети

По данным следствия, 64-летняя водитель, подъезжая к пешеходному переходу на Московском тракте с неисправным светофором, не затормозила, несмотря на то, что водители в соседних рядах остановились. В итоге под колеса автомобиля попал 9-лений школьник, который с матерью переходил дорогу.

Ребенок получил серьезные травмы. Прокурор Калининского административного округа Тюмени в интересах несовершеннолетнего потерпевшего заявил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в сумме 800 тысяч рублей.

Рассмотрение дела в суде состоится в ближайшее время.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 27 января 52-летний пьяный водитель на Mazda сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе на перекрестке улиц Энергетиков и Текстильной. Мужчина возвращался с Дня рождения. Показания алкотестера составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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