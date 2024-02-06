Спрос на умную технику для дома в Тюмени вырос в несколько раз

У тюменцев в три раза вырос спрос на умную технику для дома

В Тюменской области в три раза увеличился уровень спроса на умную технику для дома. Жители региона в 2,5 раза чаще стали приобретать умные колонки, на 300 и 200% возросли за год продажи смарт-розеток и датчиков температуры и влажности.