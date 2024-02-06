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Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

У тюменцев в три раза вырос спрос на умную технику для дома

Спрос на умную технику для дома в Тюмени вырос в несколько раз

6 февраля 2024, 07:15
Фото: 1MI

У тюменцев в три раза вырос спрос на умную технику для дома

В Тюменской области в три раза увеличился уровень спроса на умную технику для дома. Жители региона в 2,5 раза чаще стали приобретать умные колонки, на 300 и 200% возросли за год продажи смарт-розеток и датчиков температуры и влажности.

По словам аналитиков, существенно увеличился спрос и на технику, управляемую голосом и с помощью смартфонов. К примеру, популярность смарт-чайников выросла более чем на 30%, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени начали переходить с иностранных сервисов для видеозвонков на российские. Тюменцы стали на 50-60% чаще использовать для звонков приложения «Яндекс Телемост» и «Салют, Jazz».

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