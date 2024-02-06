Спрос на умную технику для дома в Тюмени вырос в несколько раз

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
По словам аналитиков, существенно увеличился спрос и на технику, управляемую голосом и с помощью смартфонов. К примеру, популярность смарт-чайников выросла более чем на 30%, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени начали переходить с иностранных сервисов для видеозвонков на российские. Тюменцы стали на 50-60% чаще использовать для звонков приложения «Яндекс Телемост» и «Салют, Jazz».