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Тобольский блогер, избивший подростка, жалуется на суд

Тобольский блогер, избивший подростка, жалуется на суд

5 февраля 2024, 14:51
Фото: 1MI
Тобольский блогер Вадим Калина, нанёсший побои подростку, пожаловался в Квалификационную коллегию Тюменской области на трех судей.

Сообщается, что у Калины имеются претензии к работе Валерия Беленцова, Ивана Орлицкого и Марины Логиновой. По его оценке, нарушения производились систематически.

Блогер акцентирует свое внимание на прекращении подобной практики. В его планах предоставить копию жалобы председателю Тобольского городского суда.

Напомним, что ранее Вадим Калина заявлял о своем недовольстве работой полиции. По его оценке, правоохранительные органы якобы допустили ошибку при расследовании его дела.

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#Общество#Новости тюмени#Алина Петрова
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