Тобольский блогер, избивший подростка, жалуется на суд

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Сообщается, что у Калины имеются претензии к работе Валерия Беленцова, Ивана Орлицкого и Марины Логиновой. По его оценке, нарушения производились систематически.
Блогер акцентирует свое внимание на прекращении подобной практики. В его планах предоставить копию жалобы председателю Тобольского городского суда.
Напомним, что ранее Вадим Калина заявлял о своем недовольстве работой полиции. По его оценке, правоохранительные органы якобы допустили ошибку при расследовании его дела.