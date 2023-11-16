Тобольский блогер, избивший подростков, недоволен работой полиции

«Сегодня прошло первое заседание по административному делу, которое на меня завели по ст. 6.1.1 КоАП РФ — побои. После завершения которого я сразу пошел в Следственный комитет. Объясню, почему: во-первых, сотрудница полиции, которая составляла протокол после драки, в нарушение закона затем внесла в него изменения. Это было сделано в мое отсутствие и меня об этом никто не предупреждал. Во-вторых, инцидент произошел 31 мая. Согласно норм права, как я их понял, протокол должен был быть направлен в суд через три дня. Но был направлен лишь 12 октября (через 133 дня). А это уже волокита в чистом виде», — пояснил несчастный блогер в разговоре с URA RU.