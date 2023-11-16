Тобольский блогер, избивший подростков, недоволен работой полиции

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Блогера из Тобольска Вадима Калину обвинили в том, что он спровоцировал драку и напал на одного из местных подростков. Сейчас он заявил о нескольких нарушениях, которые допустила полиция при расследовании дела, по которому проходит тоболяк.
«Сегодня прошло первое заседание по административному делу, которое на меня завели по ст. 6.1.1 КоАП РФ — побои. После завершения которого я сразу пошел в Следственный комитет. Объясню, почему: во-первых, сотрудница полиции, которая составляла протокол после драки, в нарушение закона затем внесла в него изменения. Это было сделано в мое отсутствие и меня об этом никто не предупреждал. Во-вторых, инцидент произошел 31 мая. Согласно норм права, как я их понял, протокол должен был быть направлен в суд через три дня. Но был направлен лишь 12 октября (через 133 дня). А это уже волокита в чистом виде», — пояснил несчастный блогер в разговоре с URA RU.
Калина также добавил, что на него родственников пострадавшего подростка оказывали на него давление.
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