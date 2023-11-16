nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Тобольский блогер, избивший подростков, недоволен работой полиции

Тобольский блогер, избивший подростков, недоволен работой полиции

16 ноября 2023, 15:57
Фото: 1MI
Блогер Вадим Калина, избавший подростков ради эффектных кадров аварии, в которую они попали, заявил о нарушениях, которые допустила полиция в разбирательстве по его делу. Тоболяк направил жалобу в Следственный комитет, сообщает URA.RU.
Сюжет
Драка

Блогера из Тобольска Вадима Калину обвинили в том, что он спровоцировал драку и напал на одного из местных подростков. Сейчас он заявил о нескольких нарушениях, которые допустила полиция при расследовании дела, по которому проходит тоболяк.

«Сегодня прошло первое заседание по административному делу, которое на меня завели по ст. 6.1.1 КоАП РФ — побои. После завершения которого я сразу пошел в Следственный комитет. Объясню, почему: во-первых, сотрудница полиции, которая составляла протокол после драки, в нарушение закона затем внесла в него изменения. Это было сделано в мое отсутствие и меня об этом никто не предупреждал. Во-вторых, инцидент произошел 31 мая. Согласно норм права, как я их понял, протокол должен был быть направлен в суд через три дня. Но был направлен лишь 12 октября (через 133 дня). А это уже волокита в чистом виде», — пояснил несчастный блогер в разговоре с URA RU.

Калина также добавил, что на него родственников пострадавшего подростка оказывали на него давление.

В Тюменской области избили осужденного за педофилию футбольного судью
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что председатель СК Бастрыкин взял под контроль дело избитой беременной тюменки. Буйные женщины напали на тюменку посреди ночи. По словам пострадавшей, это были ее соседки по общежитию, с которыми она конфликтует на протяжении двух лет.

Читайте также:
Бастрыкин взял дело избитой беременной тюменки под личный контрольБастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения тюменского пятиклассникаЖитель Тобольска сядет на 12 лет за убийство родственника своей жены
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Следственный комитет#Избиения#Драка#Тобольск#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
Тюмень и Екатеринбург могут стать единой агломерацией
Сегодня, 07:52
«Теряем право на защиту?»: правозащитники рассказали о росте давления на адвокатов
Сегодня, 06:54
Тюменцам рассказали, как при наличии детей можно снизить ставку по ипотеке
Сегодня, 09:32
«Вымирание бюджетного сегмента»: почему тюменцы не могут позволить себе автомобили
Сегодня, 09:48
Готовьтесь к коллапсу: в Тюмени за два дня выпадет четверть месячной нормы осадков
Сегодня, 06:44
«Война меня полюбила»: на СВО погиб 42-летний тюменский полицейский
Сегодня, 12:01