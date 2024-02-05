На площадке строящегося ЖК в Тобольске рухнул башенный кран

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
По словам очевидцев события, на улице был слышен сильный грохот. На представленных кадрах заметны характерные повреждения «согнутая железная конструкция».
Как сообщили «Наш город.Тюмень» анонимные источники, обошлось без пострадавших. Сама компания-застройщик «Улей Девелопмент» от комментариев воздержалась. В обстоятельствах произошедшего разбираются. По предварительной информации, край рухнул при наращивании (сборке).
Ранее в Тюмени в строящемся ЖК по улице Тимофея Чаркова произошла трагедия. На стройке погиб рабочий, упав в шахту лифта. Строящийся объект принадлежит застройщику «Самолет». Работы по строительству были начаты в 2022 году.