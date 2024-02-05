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На площадке строящегося ЖК в Тобольске рухнул башенный кран

На площадке строящегося ЖК в Тобольске рухнул башенный кран

5 февраля 2024, 11:40
Фото: 1MI
В Тобольске на стройке «Зона Вузов» ЖК «Ритм» рухнул башенный кран. Фотографии с места ЧП распространились в социальных сетях.

По словам очевидцев события, на улице был слышен сильный грохот. На представленных кадрах заметны характерные повреждения «согнутая железная конструкция».

Как сообщили «Наш город.Тюмень» анонимные источники, обошлось без пострадавших. Сама компания-застройщик «Улей Девелопмент» от комментариев воздержалась. В обстоятельствах произошедшего разбираются. По предварительной информации, край рухнул при наращивании (сборке).

Ранее в Тюмени в строящемся ЖК по улице Тимофея Чаркова произошла трагедия. На стройке погиб рабочий, упав в шахту лифта. Строящийся объект принадлежит застройщику «Самолет». Работы по строительству были начаты в 2022 году.

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#Общество#Происшествия#Строительство#Новости тюмени#Тобольск#Происшествие#Трагедия#Алина Петрова
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