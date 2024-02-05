На площадке строящегося ЖК в Тобольске рухнул башенный кран

Ранее в Тюмени в строящемся ЖК по улице Тимофея Чаркова произошла трагедия. На стройке погиб рабочий, упав в шахту лифта. Строящийся объект принадлежит застройщику «Самолет». Работы по строительству были начаты в 2022 году.