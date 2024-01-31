Жителям Тюмени рассказали, что требуется землякам на СВО

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, ссылаясь на слова главы региона Александра Моора, в начале боевых действий бойцы имели потребность в обмундировании, предметах для бытовых нужд. Теперь же востребованы дроны, средства радиоэлектронной борьбы, специализированное оборудование для саперов и автомобили.
Как добавили специалисты пресс-центра, желающие тюменцы могут оказать помощь своим согражданам, находящимся в зоне проведения СВО. В этой связи в области проходит благотворительная акция «100 миллионов для Победы».
Ранее стало известно, что при исполнении боевых задач в зоне СВО погиб житель Тюмени Дмитрий Тарасенко. У мужчины остались трое детей и жена.