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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Участники СВО из Тюмени остро нуждаются в дронах и автомобилях на Украине

Жителям Тюмени рассказали, что требуется землякам на СВО

31 января 2024, 14:55
Фото: 1MI

Участники СВО из Тюмени остро нуждаются в дронах и автомобилях на Украине

Жители Тюменской области, участвующие в специальной военной операции (СВО) нуждаются в дронах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автомобилях.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, ссылаясь на слова главы региона Александра Моора, в начале боевых действий бойцы имели потребность в обмундировании, предметах для бытовых нужд. Теперь же востребованы дроны, средства радиоэлектронной борьбы, специализированное оборудование для саперов и автомобили.

Как добавили специалисты пресс-центра, желающие тюменцы могут оказать помощь своим согражданам, находящимся в зоне проведения СВО. В этой связи в области проходит благотворительная акция «100 миллионов для Победы».

Ранее стало известно, что при исполнении боевых задач в зоне СВО погиб житель Тюмени Дмитрий Тарасенко. У мужчины остались трое детей и жена.

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#Общество#Новости тюмени#Александр Моор#Пресс-конференция#Послание губернатора Тюменской области#СВО#Участники СВО#Алина Петрова
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