Жителям Тюмени рассказали, что требуется землякам на СВО

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, ссылаясь на слова главы региона Александра Моора, в начале боевых действий бойцы имели потребность в обмундировании, предметах для бытовых нужд. Теперь же востребованы дроны, средства радиоэлектронной борьбы, специализированное оборудование для саперов и автомобили.