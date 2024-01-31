nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Под Тюменью нежеланная гостья накинулась с ножом на хозяина дома

Под Тюменью пьяная гостья атаковала мужчину после попыток изгнать ее из дома

31 января 2024, 10:35
Фото: 1MI

Под Тюменью нежеланная гостья накинулась с ножом на хозяина дома

55-летний житель поселка Туртас Тюменской области поступил в больницу с ушибом грудной клетки. Причиной случившегося стали действия 40-летней женщины.

Как стало известно, знакомая мужчины явилась домой к своему приятелю в алкогольном опьянении, а когда тот пытался ее выпроводить, стала возмущаться.

Она ударила сельчанина по голове, и угрожая убийством, схватила за шею.

«Потерпевшему удалось освободиться, но подозреваемая взяла в руки кухонный нож. Женщина ушла, когда узнала, что тот вызвал полицию», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемой группой дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Напомним, что ранее в селе Омутинское Тюменской области пьяная девушка расправилась с собственной матерью. Причиной буйного поведения стал завязавшийся конфликт. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Читайте также:
Зарубил топором из ревности: в Тюмени вынесли приговор убийце двух мужчинВ тюменском пансионате жестоко убили человека«Убил нового мужа и бывшую тещу»: тюменца осудили за нападение на семью экс-супруги
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Убийство#Алина Петрова
Подпишитесь
«Ограниченный ресурс»: как борьба за воду сказывается на состоянии Туры?
Вчера, 08:14
В Тюмени при строительстве моста обнаружили старинный корабль и закопали его обратно
Сегодня, 03:43
График выплат пенсий и пособий в феврале 2024 года в Тюменской области
Сегодня, 01:00
Арбитражи января: хитрый тюменец, дело интимного салона и долгожданное банкротство
Сегодня, 07:00
Мощные снегопады и лишь один солнечный день: какая погода будет в Тюмени в феврале
Вчера, 05:44
«Папа был патриотом нашей страны»: на СВО в Новый год погиб вахтовик из Тюмени
Сегодня, 08:27