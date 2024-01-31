Под Тюменью пьяная гостья атаковала мужчину после попыток изгнать ее из дома

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Как стало известно, знакомая мужчины явилась домой к своему приятелю в алкогольном опьянении, а когда тот пытался ее выпроводить, стала возмущаться.
Она ударила сельчанина по голове, и угрожая убийством, схватила за шею.
«Потерпевшему удалось освободиться, но подозреваемая взяла в руки кухонный нож. Женщина ушла, когда узнала, что тот вызвал полицию», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В отношении подозреваемой группой дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
Напомним, что ранее в селе Омутинское Тюменской области пьяная девушка расправилась с собственной матерью. Причиной буйного поведения стал завязавшийся конфликт. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.