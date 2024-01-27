В Тюмени банкротят поставщика оборудования муниципальным властям

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Указано, что общая сумма исковых требований межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 14 к ООО «Жилстройсервис» составляет более трех миллионов рублей.
По данным СБИС, в отношении компании в настоящее время открыто конкурсное производство.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце 2023 года в адрес «Сибстройсервиса» поступило два иска от энергосбытовой компании «Восток». Компания задолжала энергетикам 4,5 миллиона рублей.