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В Тюмени банкротят поставщика оборудования муниципальным властям

В Тюмени банкротят поставщика оборудования муниципальным властям

27 января 2024, 06:24
Фото: 1MI
Тюменские налоговики банкротят ООО «Жилстройсервис» — компанию-поставщика коммунального оборудования муниципалитетам юга Тюменской и Курганской областей, Югры. Иск о банкротстве подан в суд 24 января.
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Суд

Указано, что общая сумма исковых требований межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 14 к ООО «Жилстройсервис» составляет более трех миллионов рублей.

По данным СБИС, в отношении компании в настоящее время открыто конкурсное производство.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце 2023 года в адрес «Сибстройсервиса» поступило два иска от энергосбытовой компании «Восток». Компания задолжала энергетикам 4,5 миллиона рублей.

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