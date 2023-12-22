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Тюменский застройщик задолжал энергетикам десятки миллионов рублей

Что ни день, то суд: тюменского застройщика снова банкротят

22 декабря 2023, 05:45
Фото: 1MI

Тюменский застройщик задолжал энергетикам десятки миллионов рублей

АО «Сибстройсервис» в очередной раз становится участником судебных разбирательств. На этот раз с ним судится АО энергосбытовая компания «Восток».

В картотеке арбитражных дел на портале «Электронное правосудие» по меньшей мере 14 дел, в которых «Сибстройсервис» был ответчиком.

Два новых иска поступили в адрес «Сибстройсервиса» от энергосбытовой компании «Восток».

По данным СБИС, сумма этих двух исков — около 4.5 миллиона рублей. Но ранее в отношении компании был выдвинут иск о признании ее банкротом: в нем уже речь идет о 23 миллионах, которые «Сибстройсервис» задолжал теплоснабжающей организации.

Ранее «Наш город» сообщал, что «Сибстройсервис» не смог справиться с расселением аварийных домов, из-за чего власти Тюмени прекратили сотрудничество с компанией. Компания должна была расселить и снести 13 домов, но справилась только с тремя из них.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Банкротство#Арбитражный суд#Иск#Долги#Судебные тяжбы#Дела судебные#Сибстройсервис#Любовь Селезнева
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