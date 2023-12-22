Что ни день, то суд: тюменского застройщика снова банкротят

По данным СБИС, сумма этих двух исков — около 4.5 миллиона рублей. Но ранее в отношении компании был выдвинут иск о признании ее банкротом: в нем уже речь идет о 23 миллионах, которые «Сибстройсервис» задолжал теплоснабжающей организации.