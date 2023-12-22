Что ни день, то суд: тюменского застройщика снова банкротят

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
В картотеке арбитражных дел на портале «Электронное правосудие» по меньшей мере 14 дел, в которых «Сибстройсервис» был ответчиком.
Два новых иска поступили в адрес «Сибстройсервиса» от энергосбытовой компании «Восток».
По данным СБИС, сумма этих двух исков — около 4.5 миллиона рублей. Но ранее в отношении компании был выдвинут иск о признании ее банкротом: в нем уже речь идет о 23 миллионах, которые «Сибстройсервис» задолжал теплоснабжающей организации.
Ранее «Наш город» сообщал, что «Сибстройсервис» не смог справиться с расселением аварийных домов, из-за чего власти Тюмени прекратили сотрудничество с компанией. Компания должна была расселить и снести 13 домов, но справилась только с тремя из них.