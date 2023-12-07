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Застройщик из Тюмени выплатит штраф за срыв сроков

Тюменский застройщик попал на крупную сумму из-за нарушения прав инвалида

7 декабря 2023, 06:11

Застройщик из Тюмени выплатит штраф за срыв сроков

Инвалид обратился в прокуратуру Калининского округа Тюмени с жалобой на нарушение его прав при приобретении жилья. Застройщика привлекли к ответственности.
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Суд

Прокуратура провела проверку, по результатам которой было установлено, что в апреле 2019 года пострадавший заключил договор на участие в долевом строительстве многоквартирного дома с застройщиком «Сибстройсервис».

Здание должно было быть введено в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года, но ключи от квартиры мужчина получил только в августе 2023 года.

Прокурор округа встал на сторону инвалида и обратился в суд с требованием взыскать с проблемного застройщика неустойку за несвоевременное исполнение обязательств по договору и компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил требования и взыскал с застройщика неустойку, компенсацию и штраф на общую сумму более 280 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщил, что Александр Бастрыкин заинтересовался проблемой тюменцев, живущих без отопления почти год. По данному факту он поручил провести проверку.

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