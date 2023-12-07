Тюменский застройщик попал на крупную сумму из-за нарушения прав инвалида

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Прокуратура провела проверку, по результатам которой было установлено, что в апреле 2019 года пострадавший заключил договор на участие в долевом строительстве многоквартирного дома с застройщиком «Сибстройсервис».
Здание должно было быть введено в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года, но ключи от квартиры мужчина получил только в августе 2023 года.
Прокурор округа встал на сторону инвалида и обратился в суд с требованием взыскать с проблемного застройщика неустойку за несвоевременное исполнение обязательств по договору и компенсацию морального вреда.
Суд удовлетворил требования и взыскал с застройщика неустойку, компенсацию и штраф на общую сумму более 280 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщил, что Александр Бастрыкин заинтересовался проблемой тюменцев, живущих без отопления почти год. По данному факту он поручил провести проверку.