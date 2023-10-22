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В Тюмени достроили проблемный дом в ЖК «Москва»

В Тюмени достроили проблемный дом в ЖК «Москва»

22 октября 2023, 05:21
Фото: ГУС ТО
Тюменский долгострой в ЖК «Москва» по улице Новоселов, 113, достроен и сдан в эксплуатацию. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

ГП-6 в ЖК «Москва» — это последний проблемный дом застройщика «Сибстройсервис». Для завершения его строительства правительству Тюменской области пришлось привлечь группу компаний «СБК».

Дольщики проблемного ЖК «Москва» в Тюмени пять лет ждали свои квартиры. Известно, что недвижимость в доме была вся распродана. Некоторые собственники так и не дождались переезда в новое жилье — жительница Тюмени, участница Великой Отечественной войны Капитолина Секерина в 2021 году она скончалась, поэтому её доля перешла к родственникам.

Дольщики неоднократно обращались к властям, губернатору региона, президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить сдачу проблемного долгостроя. Каждые полгода сдачу в эксплуатацию переносили. В 2021 году на прямой линии с губернатором дольщиков заверили, что проблемное жилье сдадут в декабре 2022 года, но в итоге опять перенесли на 2 квартал 2023 года. С июля ход 2022 года ход строительства контролировала прокуратура Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что застройщиком дома в ЖК «Москва» являлась компания «Сибстройсервис». Компания известна в Тюменской области как проблемный застройщик — на ее счету долгострой не только в ЖК «Москва», но и в ЖК «Олимпия».

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«Сибстройсервис» работает в регионе с 1992 года. Возглавляет предприятие Леонид Мурашкевич. По данным за 2022 год, выручка фирмы составила 54 миллиона рублей, убыток — 134 миллиона рублей. По данным СБИС, у компании имеется задолженность по налогам, кроме того на имущество наложен арест.

На счету компании более 500 арбитражных разбирательств, практически во всех из них она выступает в роли ответчика. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств — самая частая причина миллионных исков в адрес застройщика.

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