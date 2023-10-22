В Тюмени достроили проблемный дом в ЖК «Москва»

Дольщики неоднократно обращались к властям, губернатору региона, президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить сдачу проблемного долгостроя. Каждые полгода сдачу в эксплуатацию переносили. В 2021 году на прямой линии с губернатором дольщиков заверили, что проблемное жилье сдадут в декабре 2022 года, но в итоге опять перенесли на 2 квартал 2023 года. С июля ход 2022 года ход строительства контролировала прокуратура Тюменской области.