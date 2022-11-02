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Долгострой не сдадут

2 ноября 04:42
Фото: 1MI

Тюменские дольщики из ЖК «Москва» обратились к губернатору

Тюменские дольщики обратились к губернатору региона Александру Моору с просьбой ускорить сдачу в эксплуатацию строящегося многокватирного дома в ЖК «Москва». По словам собственников, возведение дома началось четыре года назад, но ключи от квартир они до сих пор не получили.
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Тюмень
«Каждые пол года сдачу дома переносят. Сейчас он находится на особом контроле у прокуратуры Тюменской области. В 2021 году на прямой линии с губернатором, нам пообещали ,что дом сдадут в декабре 2022 года, но снова пришло уведомление что срок переносится на 2 квартал 2023 года. Сколько это может продолжаться?»  - возмутились тюменцы.

Застройщиком дома в ЖК «Москва» является компания «Сибстройсервис». Нарушение сроков сдачи предприятие имеет не только в ЖК «Москва», но и ЖК «Олимпия». В июле ход строительства домов взяла на контроль прокуратура Тюменской области. Была привлечена к работам подрядная организация. Сообщалось, что ключи от квартир собственникам выдадут в конце этого года.

Руководителем организации числится Леонид Мурашкевич. В 2021 чистая прибыль компании уменьшилась на 7,2 миллион рублей, а выручка составила чуть более 70 миллионов рублей. Компания является участником 536 арбитражных разбирательств, в более чем 460 из них выступает в роли ответчика.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 147,6 миллионов рублей выставлена на торги  арестованная автомобильная парковка-недострой «Сибстройсервиса». Сумма от продажи долгостроя пойдет на погашение долга в рамках исполнительного производства.

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюмень#Дольщики#Строительство#Дом#Многоквартирный дом#Сибстройсервис
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