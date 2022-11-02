Долгострой не сдадут

Тюменские дольщики из ЖК «Москва» обратились к губернатору

Тюменские дольщики обратились к губернатору региона Александру Моору с просьбой ускорить сдачу в эксплуатацию строящегося многокватирного дома в ЖК «Москва». По словам собственников, возведение дома началось четыре года назад, но ключи от квартир они до сих пор не получили.

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