Долгострой не сдадут

«Каждые пол года сдачу дома переносят. Сейчас он находится на особом контроле у прокуратуры Тюменской области. В 2021 году на прямой линии с губернатором, нам пообещали ,что дом сдадут в декабре 2022 года, но снова пришло уведомление что срок переносится на 2 квартал 2023 года. Сколько это может продолжаться?» - возмутились тюменцы.
Застройщиком дома в ЖК «Москва» является компания «Сибстройсервис». Нарушение сроков сдачи предприятие имеет не только в ЖК «Москва», но и ЖК «Олимпия». В июле ход строительства домов взяла на контроль прокуратура Тюменской области. Была привлечена к работам подрядная организация. Сообщалось, что ключи от квартир собственникам выдадут в конце этого года.
Руководителем организации числится Леонид Мурашкевич. В 2021 чистая прибыль компании уменьшилась на 7,2 миллион рублей, а выручка составила чуть более 70 миллионов рублей. Компания является участником 536 арбитражных разбирательств, в более чем 460 из них выступает в роли ответчика.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 147,6 миллионов рублей выставлена на торги арестованная автомобильная парковка-недострой «Сибстройсервиса». Сумма от продажи долгостроя пойдет на погашение долга в рамках исполнительного производства.