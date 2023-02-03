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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В Тюмени не могут продать арестованную автопарковку «Сибстройсервиса»

3 февраля 2023, 06:24

В Тюмени не смогли продать имущество застройщика-должника

В Тюмени не могут продать арестованное здание автопарковки компании «Сибстройсервис». Желающих приобрести четырехэтажный недострой площадью более 11,5 тысяч квадратных метров на улице Интернациональная, 201/1, за 125,4 миллиона рублей нет.
Сюжет
Тюмень

Арестованное здание было выставлено на торги в очередной раз 29 декабря 2022 года. Аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, указано на портале ГИС «Торги».

Ранее парковку уже пытались продать за 147,6 миллионов рублей в октябре 2022 года. Тогда также торги признали несостоявшимися.

В сопровождающих документах к аукциону указано, что арестованная недвижимость расположена на арендованном земельном участке и выставлена на торги с целью погашения задолженности в размере более 55,4 миллионов рублей в рамках исполнительного производства. Оценочная стоимость объекта, проведенная специалистами ООО «Группа компаний „Азира“, составляет 123 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе не могут найти покупателя на рыбоперерабатывающий завод «Эра-98». Предприятие было открыто только в 2016 году, но было признано банкротом в марте 2022 года из-за миллионных долгов.

 

Тюменский завод-банкрот отказываются покупать
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Банкрот#Банкротство#Парковки#Недострой#Сибстройсервис#Тюменская область
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