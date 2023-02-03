В Тюмени не могут продать арестованную автопарковку «Сибстройсервиса»

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Арестованное здание было выставлено на торги в очередной раз 29 декабря 2022 года. Аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, указано на портале ГИС «Торги».
Ранее парковку уже пытались продать за 147,6 миллионов рублей в октябре 2022 года. Тогда также торги признали несостоявшимися.
В сопровождающих документах к аукциону указано, что арестованная недвижимость расположена на арендованном земельном участке и выставлена на торги с целью погашения задолженности в размере более 55,4 миллионов рублей в рамках исполнительного производства. Оценочная стоимость объекта, проведенная специалистами ООО «Группа компаний „Азира“, составляет 123 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе не могут найти покупателя на рыбоперерабатывающий завод «Эра-98». Предприятие было открыто только в 2016 году, но было признано банкротом в марте 2022 года из-за миллионных долгов.