nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени за 147 миллионов рублей продают арестованную недвижимость «Сибстройсервиса»

29 октября 12:09
Фото: 2ГИС
В Тюмени выставили на продажу арестованное здание автопарковки компании «Сибстройсервис». Четырехэтажный недострой площадью более 11,5 тысяч квадратных метров на улице Интернациональная, 201/1, продают за 147 миллионов 600 тысяч рублей. Объявление о торгах опубликовано на портале ГИС «Торги».

В сопровождающих документах к аукциону указано, что арестованная недвижимость расположена на арендованном земельном участке и выставлена на торги с целью погашения задолженности в размере более 55,4 миллионов рублей в рамках исполнительного производства.

В документах также указана оценочная стоимость объекта, проведенная специалистами ООО «Группа компаний «Азира». Она составляет 123 миллиона рублей. На торги автопарковка выставлена за 147,6 миллионов рублей.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 25 ноября. Подведение итогов аукциона запланировано на 29 ноября.

Ранее «Наш Город» писал, что ООО «Сибстройсервис» банкротят с прошлого года. Застройщик неоднократно срывал сроки ввода в эксплуатацию объектов, возводимых с участием дольщиков. Проблемные дома у компании были в ЖК «Москва», «Олимпия». На данный момент ход строительства находится на контроле прокуратуры Тюменской области.

ООО «Сибстройсервис» ведет деятельность на территории Тюменской области с 2015 года. Согласно открытым данным, по итогам 2021 года компания нарастила размер чистой прибыли до 2,6 миллионов рублей (рост 485%), выручка стала больше лишь на 1% и составила 590 миллионов рублей.

#Новости#Сибстройсервис#2#Имущество на торги#Недосторой#Парковка#Тюмень#Торги#Аукцион#Валентина Бурнашева#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25