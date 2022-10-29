В Тюмени за 147 миллионов рублей продают арестованную недвижимость «Сибстройсервиса»

В сопровождающих документах к аукциону указано, что арестованная недвижимость расположена на арендованном земельном участке и выставлена на торги с целью погашения задолженности в размере более 55,4 миллионов рублей в рамках исполнительного производства.
В документах также указана оценочная стоимость объекта, проведенная специалистами ООО «Группа компаний «Азира». Она составляет 123 миллиона рублей. На торги автопарковка выставлена за 147,6 миллионов рублей.
Прием заявок на участие в торгах продлится до 25 ноября. Подведение итогов аукциона запланировано на 29 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что ООО «Сибстройсервис» банкротят с прошлого года. Застройщик неоднократно срывал сроки ввода в эксплуатацию объектов, возводимых с участием дольщиков. Проблемные дома у компании были в ЖК «Москва», «Олимпия». На данный момент ход строительства находится на контроле прокуратуры Тюменской области.
ООО «Сибстройсервис» ведет деятельность на территории Тюменской области с 2015 года. Согласно открытым данным, по итогам 2021 года компания нарастила размер чистой прибыли до 2,6 миллионов рублей (рост 485%), выручка стала больше лишь на 1% и составила 590 миллионов рублей.