В Тюмени за 147 миллионов рублей продают арестованную недвижимость «Сибстройсервиса»

ООО «Сибстройсервис» ведет деятельность на территории Тюменской области с 2015 года. Согласно открытым данным, по итогам 2021 года компания нарастила размер чистой прибыли до 2,6 миллионов рублей (рост 485%), выручка стала больше лишь на 1% и составила 590 миллионов рублей.