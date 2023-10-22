Тюменские власти экономят на сносе аварийного жилья

По состоянию на 1 октября сносу подлежат 147 многоквартирных домов Тюмени, из них около 90 уже демонтированы, в отношении 60 домов обеспечивается проведение мероприятий по организации сноса, по 35 домам уже заключены муниципальные контракты и договоры о безвозмездном сносе, в отношении 25 домов проводятся закупочные процедуры по заключению муниципальных контрактов на снос.