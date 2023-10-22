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В Тюменской области водитель КамАЗа, попавший в ДТП, погиб от инфаркта

В Тюменской области КамАЗ врезался в забор. Водитель погиб от инфаркта

22 октября 2023, 04:17
Фото: 1MI

В Тюменской области водитель КамАЗа, попавший в ДТП, погиб от инфаркта

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 20 октября, в Ялуторовске. На улице Северной в забор срезался водитель КамАЗа.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, у мужчины произошел инфаркт. К сожалению, он скончался. До этого водитель большегруза в составе бригады выполнял работы на канализации. По словам коллег, чувствовал себя нормально.

В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень произошла авария, в которой погибли два человека. Водитель Renault Logan не справился с управлением, вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся. От полученных травм водитель легкового авто и пассажирка скончались на месте происшествия.

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