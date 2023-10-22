В Тюменской области КамАЗ врезался в забор. Водитель погиб от инфаркта

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, у мужчины произошел инфаркт. К сожалению, он скончался. До этого водитель большегруза в составе бригады выполнял работы на канализации. По словам коллег, чувствовал себя нормально.
В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень произошла авария, в которой погибли два человека. Водитель Renault Logan не справился с управлением, вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся. От полученных травм водитель легкового авто и пассажирка скончались на месте происшествия.