В Тюмени сегодня будет морозно и солнечно

Posted Сегодня, 01:12
Published Сегодня, 01:12
Modified Сегодня, 01:12
Updated Сегодня, 01:12
В Тюмени 24 января ожидается малооблачная погода, ветер до 2,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -18…-13, в темное время суток ожидается -17…-16.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:53 закат в 16:45 продолжительность дня 7 часов 52 минуты.
В Тобольске в среду синоптики обещают солнечную погоду, ветер до 3 м/с. Утром и днем -18…-12, в темное время суток температура воздуха составит -18…-16.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49 закат в 16:28 продолжительность дня 7 часов 39 минут.
В Ялуторовске 24 января ожидается ясная погода, ветер до 2,7 м/с. В утренние часы термометры покажут -21…14, в темное время суток температура воздуха составит -18…-20.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:48, закат в 16:44 продолжительность дня 7 часов 56 минут.
В Заводоуковске 24 января ожидается солнечная погода, ветер до 2,4 м/с. В утренние часы термометры покажут -22…-13, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -20…-19.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:46, закат в 16:44 продолжительность дня 7 часов 58 минут.
В Ишиме 24 января ожидается облачная погода, небольшой снег, ветер до 1,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -14…-21, в ночные и вечерние часы температура воздуха составит -18….-17.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:32, закат в 16:35 продолжительность дня 8 часов 3 минуты.