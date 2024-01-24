В Тюмени сегодня будет морозно и солнечно

В Тюменской области в среду, 24 января, синоптики обещают морозную погоду. Днем термометры покажут -13…-18, в ночные часы температура воздуха составит -24…-19. День пройдет без осадков, в утренние часы вероятны туманы, изморозь, скорость ветра составит 4-9 м/с.

В Тюмени 24 января ожидается малооблачная погода, ветер до 2,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -18…-13, в темное время суток ожидается -17…-16. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:53 закат в 16:45 продолжительность дня 7 часов 52 минуты. В Тобольске в среду синоптики обещают солнечную погоду, ветер до 3 м/с. Утром и днем -18…-12, в темное время суток температура воздуха составит -18…-16. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49 закат в 16:28 продолжительность дня 7 часов 39 минут. В Ялуторовске 24 января ожидается ясная погода, ветер до 2,7 м/с. В утренние часы термометры покажут -21…14, в темное время суток температура воздуха составит -18…-20. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:48, закат в 16:44 продолжительность дня 7 часов 56 минут. В Заводоуковске 24 января ожидается солнечная погода, ветер до 2,4 м/с. В утренние часы термометры покажут -22…-13, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -20…-19. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:46, закат в 16:44 продолжительность дня 7 часов 58 минут. В Ишиме 24 января ожидается облачная погода, небольшой снег, ветер до 1,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -14…-21, в ночные и вечерние часы температура воздуха составит -18….-17. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:32, закат в 16:35 продолжительность дня 8 часов 3 минуты. Читайте также: Тюменца, разгуливающего по городу с оружием в руках, нашли Последствия от землетрясения в Китае дошли до Тюмени Идея ТПП отобрать квартиры у малоимущих возмутила тюменцев