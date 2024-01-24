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Тюменский дзюдоист Эльдар Аллахвердиев представит Россию на турнире в Португалии

Тюменский дзюдоист Эльдар Аллахвердиев представит Россию на турнире в Португалии

24 января 2024, 16:34
Фото: 1MI
Воспитанник центра «Тюмень — Дзюдо» Эльдар Аллахвердиев в составе сборной России выступит на международном турнире в Португалии. Рейтинговые состязания пройдут с 26 по 28 января в пригороде Лиссабона — Одивелаше.

Всего в турнире примут участие 650 атлетов из 92 стран, сообщает Информцентр правительства региона.

В первый день соревнований на татами выйдут борцы в весовых категориях до 60 и 66 кг у мужчин и до 48, 52 и 57 у женщин.

Во второй — мужчины до 73 и 81 кг, женщины до 63 и 70 кг.

В третий, финальный день — в поединках сразятся мужчины в весах до 90, 100 и свыше 100 кг, женщины — до и свыше 78 кг.

Эльдар АллахвердиевЭльдар Аллахвердиев
Эльдар Аллахвердиев
Фото: Информцентр правительства Тюменской области

 

«Наша первостепенная задача и цель — это, конечно же, выложиться по максимуму и победить. Эльдар уже на протяжении семи лет тренируется в своей весовой категории. На данный момент он полностью готов к предстоящим поединкам», — отметил тренер борца Андрей Вуколов.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года в Тюменской области вырос интерес к занятиям спорта, по некоторым направлениям спрос увеличился в несколько раз.

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#Спорт#Ирина Швецова#Спортсмены#Дзюдо#Центр дзюдо
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