Тюменский дзюдоист Эльдар Аллахвердиев представит Россию на турнире в Португалии

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Всего в турнире примут участие 650 атлетов из 92 стран, сообщает Информцентр правительства региона.
В первый день соревнований на татами выйдут борцы в весовых категориях до 60 и 66 кг у мужчин и до 48, 52 и 57 у женщин.
Во второй — мужчины до 73 и 81 кг, женщины до 63 и 70 кг.
В третий, финальный день — в поединках сразятся мужчины в весах до 90, 100 и свыше 100 кг, женщины — до и свыше 78 кг.
«Наша первостепенная задача и цель — это, конечно же, выложиться по максимуму и победить. Эльдар уже на протяжении семи лет тренируется в своей весовой категории. На данный момент он полностью готов к предстоящим поединкам», — отметил тренер борца Андрей Вуколов.
Ранее стало известно, что с начала 2024 года в Тюменской области вырос интерес к занятиям спорта, по некоторым направлениям спрос увеличился в несколько раз.