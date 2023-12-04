Плавание в аномальный мороз. В Тюменской области пройдут соревнования «моржей»

На «Открытый кубок Тюмени» по зимнему плаванию уже зарегистрированы почти 250 участников из двух стран — России и Беларуси. Это как профессиональные спортсмены, так и любители, и даже дети. Многие из них попробуют себя в нескольких дисциплинах. Среди них, кстати, в основном короткие дистанции — например, 25 и 50 метров, а также эстафеты.