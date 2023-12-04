Плавание в аномальный мороз. В Тюменской области пройдут соревнования «моржей»

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
На «Открытый кубок Тюмени» по зимнему плаванию уже зарегистрированы почти 250 участников из двух стран — России и Беларуси. Это как профессиональные спортсмены, так и любители, и даже дети. Многие из них попробуют себя в нескольких дисциплинах. Среди них, кстати, в основном короткие дистанции — например, 25 и 50 метров, а также эстафеты.
Соревновательными днями станут пятница и суббота, 8 и 9 декабря.
— Регистрируйтесь на заплывы и приезжайте, чтобы испытать свои возможности на дистанциях в вырубленном во льду зимнем бассейне, установить новые рекорды, встретиться со старыми друзьями или просто отдохнуть, поддержать своих спортсменов! Сибирское гостеприимство будет настолько жарким, что этот этап Кубка Федерации зимнего плавания России навсегда останется в Вашем сердце! — сообщают организаторы соревнований.
«Открытый Кубок Тюмени» проводится с 2016 года. В разные годы статус соревнований отличался. Сейчас это — первый этап Кубка России по зимнему плаванию. Кстати, в сезоне 2023-2024 Федерация зимнего плавания России впервые ввела три дивизиона участников: «Спортсмены», «Молодежь» и «Любители».
В этом году участников соревнований действительно может спасти только жаркое сибирское гостеприимство. Условия, в которые попадут спортсмены, будут крайне некомфортными — к концу недели в Тюменской области ожидаются аномальные морозы.
Некоторые спортсмены уже забеспокоились, не повлияет ли погода на программу. При этом все сохраняют оптимизм.
— Быстрее проплывём, чтобы побыстрее в тепло, — отметил участник соревнований в телеграмм-чате.
Для спортсменов, кстати, действительно предусмотрено многое.
— В мороз плавать еще интереснее, водичка будет казаться теплее. У нас хорошие пункты обогрева будут предусмотрены, чаны, бани и огромные отапливаемые палатки МЧС, — отметил администратор чата участников соревнований в телеграмм.