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Сразу два спортсмена из Тюмени вышли в финал телешоу «Суперниндзя»

Сразу два спортсмена из Тюмени вышли в финал телешоу «Суперниндзя»

30 ноября 2023, 15:14
Фото: 1MI
Уже в ближайший понедельник, 4 декабря, телеканал СТС покажет финал спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». В итоговом соревновании примут участие два тюменских атлета.

За звание российского «Суперниндзя» и суперприз в 5 миллионов рублей будут бороться мастер спорта международного класса по стритлифтингу Федор Трубин и скалолаз Сергей Девляшов, сообщает «Тюменская линия».

В портфолио первого участника игр — победы в чемпионатах России и Европы по воркауту. Сейчас он делится своим спортивным опытом с подрастающим поколением — работает тренером в Воркаут Центре. Полуфинал тюменцу дался непросто, но сейчас полон уверенности в своей победе.

«Сейчас чувствую себя увереннее. Участникам будет тяжело бороться со мной. Я настроен на победу и думаю, что у меня есть все, чтобы стать суперниндзя», — заявил спортсмен.

Второй финалист из Тюмени — Сергей Девляшов известен землякам как человек-паук. Прославился он после того, как залез на одну из башен Москва-Сити. Кроме того, у него есть опыт работы спасателем. Ловкость, сила и смелость — качества, которые позволили Сергею преодолеть первую полосу препятствий всего за 4 минуты и 15 секунд, хотя до раньше направлением «ниндзя» тюменец никогда не занимался.

«Здесь я понятия не имел, что нужно делать, никогда не был в ниндзя-парках. Это абсолютно другая стихия, незнакомая. Но в ниндзя-спорте я нашел азарт и адреналин», — поделился спортсмен.

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#Общество#Спорт#Ирина Швецова#ТВ#Спортсмены
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