Сразу два спортсмена из Тюмени вышли в финал телешоу «Суперниндзя»

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
За звание российского «Суперниндзя» и суперприз в 5 миллионов рублей будут бороться мастер спорта международного класса по стритлифтингу Федор Трубин и скалолаз Сергей Девляшов, сообщает «Тюменская линия».
В портфолио первого участника игр — победы в чемпионатах России и Европы по воркауту. Сейчас он делится своим спортивным опытом с подрастающим поколением — работает тренером в Воркаут Центре. Полуфинал тюменцу дался непросто, но сейчас полон уверенности в своей победе.
«Сейчас чувствую себя увереннее. Участникам будет тяжело бороться со мной. Я настроен на победу и думаю, что у меня есть все, чтобы стать суперниндзя», — заявил спортсмен.
Второй финалист из Тюмени — Сергей Девляшов известен землякам как человек-паук. Прославился он после того, как залез на одну из башен Москва-Сити. Кроме того, у него есть опыт работы спасателем. Ловкость, сила и смелость — качества, которые позволили Сергею преодолеть первую полосу препятствий всего за 4 минуты и 15 секунд, хотя до раньше направлением «ниндзя» тюменец никогда не занимался.
«Здесь я понятия не имел, что нужно делать, никогда не был в ниндзя-парках. Это абсолютно другая стихия, незнакомая. Но в ниндзя-спорте я нашел азарт и адреналин», — поделился спортсмен.