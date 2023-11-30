Сразу два спортсмена из Тюмени вышли в финал телешоу «Суперниндзя»

Второй финалист из Тюмени — Сергей Девляшов известен землякам как человек-паук. Прославился он после того, как залез на одну из башен Москва-Сити. Кроме того, у него есть опыт работы спасателем. Ловкость, сила и смелость — качества, которые позволили Сергею преодолеть первую полосу препятствий всего за 4 минуты и 15 секунд, хотя до раньше направлением «ниндзя» тюменец никогда не занимался.