Тюменцы стали реже покупать iPhone

Первое место в рейтинге жителей Тюмени по количеству проданных на Авито смартфонов занимал Apple. Доля бренда среди всех приобретенных на платформе устройств составила 31%. При этом продажи этих смартфонов упали — в среднем за 2023 год они уменьшились на 2% по сравнению с прошлым годом. Средний чек покупки составил 58 тысяч рублей за новый телефон и 25 тысяч за б/у.