Тюменцы стали реже покупать iPhone

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Первое место в рейтинге жителей Тюмени по количеству проданных на Авито смартфонов занимал Apple. Доля бренда среди всех приобретенных на платформе устройств составила 31%. При этом продажи этих смартфонов упали — в среднем за 2023 год они уменьшились на 2% по сравнению с прошлым годом. Средний чек покупки составил 58 тысяч рублей за новый телефон и 25 тысяч за б/у.
На втором месте расположился Samsung. На продажи этой марки пришлось 14% от всех сделок по покупке мобильных телефонов на площадке. Цены на новые смартфоны бренда составили на Авито в среднем 39 тысяч рублей, а на бывшие в использовании — 11 тысяч рублей.
Замыкает тройку фаворитов бренд Xiaomi с долей в 11% от всех продаж смартфонов на Авито. Спрос на гаджеты этой марки вырос на 8% за год. Средний чек покупки на платформе в 2023 году составил 20 тысяч рублей за новый гаджет и 7 тысяч рублей за б/у.
В 2023 году в топ-5 лидеров также вошли марки Honor и realme. Продажи смартфонов первого бренда снизились на 13%, а второго выросла 17%. В среднем гаджеты этих марок можно было купить за 6 тысяч и 10 тысяч рублей.
«В 2023 году каждый пятый телефон, приобретаемый на Авито, был новым. Старт продаж нового флагмана от Аpple показал наилучшие результаты за всю историю Авито — интерес к iPhone 15 у нас был практически в 10 раз выше интереса к iPhone 14 за год до этого. За октябрь 2023 года на Авито было продано почти 15 тысяч флагманских моделей iPhone», — отметил руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в Авито Павел Комаров.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские ученые доказали, что воздействие синего света от смартфонов в темноте негативно влияет на метаболизм — приводит к его нарушениям и набору веса.