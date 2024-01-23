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Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

В Тюмени за последний год продажи смартфонов выросли в 1,5 раза

Тюменцы стали реже покупать iPhone

23 января 2024, 06:17
Фото: 1MI

В Тюмени за последний год продажи смартфонов выросли в 1,5 раза

В Тюмени за последний год продажи смартфонов выросли в 1,5 раза, число продаж б/у телефонов возросло на 30%. По данным Авито, средняя стоимость нового телефона составила 44 тысячи рублей, «с пробегом» — 17 тысяч.

Первое место в рейтинге жителей Тюмени по количеству проданных на Авито смартфонов занимал Apple. Доля бренда среди всех приобретенных на платформе устройств составила 31%. При этом продажи этих смартфонов упали — в среднем за 2023 год они уменьшились на 2% по сравнению с прошлым годом. Средний чек покупки составил 58 тысяч рублей за новый телефон и 25 тысяч за б/у.

На втором месте расположился Samsung. На продажи этой марки пришлось 14% от всех сделок по покупке мобильных телефонов на площадке. Цены на новые смартфоны бренда составили на Авито в среднем 39 тысяч рублей, а на бывшие в использовании — 11 тысяч рублей.

Замыкает тройку фаворитов бренд Xiaomi с долей в 11% от всех продаж смартфонов на Авито. Спрос на гаджеты этой марки вырос на 8% за год. Средний чек покупки на платформе в 2023 году составил 20 тысяч рублей за новый гаджет и 7 тысяч рублей за б/у.

В 2023 году в топ-5 лидеров также вошли марки Honor и realme. Продажи смартфонов первого бренда снизились на 13%, а второго выросла 17%. В среднем гаджеты этих марок можно было купить за 6 тысяч и 10 тысяч рублей.

«В 2023 году каждый пятый телефон, приобретаемый на Авито, был новым. Старт продаж нового флагмана от Аpple показал наилучшие результаты за всю историю Авито — интерес к iPhone 15 у нас был практически в 10 раз выше интереса к iPhone 14 за год до этого. За октябрь 2023 года на Авито было продано почти 15 тысяч флагманских моделей iPhone», — отметил руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в Авито Павел Комаров.
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