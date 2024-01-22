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«Росводоканал Тюмень» продолжит строить сети в «безводных» районах

«Росводоканал Тюмень» продолжит строить сети в «безводных» районах

22 января 2024, 08:18
Фото: Росводоканал Тюмень
В ближайшие три года тюменский водоканал на улицах, не обеспеченных централизованным водоснабжением, проложит более 8 километров водопроводных сетей. В перспективе к коммуникациям частные домовладения смогут подключить жители 24 улиц областного центра.

В 2024 году планируется выполнить проекты. К строительно-монтажным работам специалисты приступят в 2025 году. Реализовать комплекс мероприятий и запустить водопроводы в промышленную эксплуатацию предполагается до конца 2026 года.

Это уже вторая программа тюменского водоканала, нацеленная на строительство сетей в районах частной застройки, не обеспеченных централизованным водоснабжением. За предыдущие 6 лет «Росводоканал Тюмень» проложил порядка 70 километров водопроводных сетей. Доступ к централизованному водоснабжению получили жители более 2100 домовладений.

«На каждом водопроводе установлены колодцы для удобного подключения сетей абонентов. Порядок подключения определен федеральным законодательством», — отметила коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.

Стоит отметить, что мероприятия по строительству водопроводных сетей в «безводных» районах нацелены и на повышение безопасности в районах индивидуальной застройки. На каждом водопроводе устанавливаются пожарные гидранты.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Водоснабжение#Росводоканал#Водоканал#Любовь Селезнева
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