«Росводоканал Тюмень» продолжит строить сети в «безводных» районах

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В 2024 году планируется выполнить проекты. К строительно-монтажным работам специалисты приступят в 2025 году. Реализовать комплекс мероприятий и запустить водопроводы в промышленную эксплуатацию предполагается до конца 2026 года.
Это уже вторая программа тюменского водоканала, нацеленная на строительство сетей в районах частной застройки, не обеспеченных централизованным водоснабжением. За предыдущие 6 лет «Росводоканал Тюмень» проложил порядка 70 километров водопроводных сетей. Доступ к централизованному водоснабжению получили жители более 2100 домовладений.
«На каждом водопроводе установлены колодцы для удобного подключения сетей абонентов. Порядок подключения определен федеральным законодательством», — отметила коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.
Стоит отметить, что мероприятия по строительству водопроводных сетей в «безводных» районах нацелены и на повышение безопасности в районах индивидуальной застройки. На каждом водопроводе устанавливаются пожарные гидранты.