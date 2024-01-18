В Тюменской области ссора двух пожилых мужчин закончилась поножовщиной

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Инцидент между сельчанами случился ночью 14 января этого года в доме 60-летнего жителя села.
«По версии следствия, 68-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему. Во время совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора. Пенсионер схватил лежащий на столе нож и нанес хозяину квартиры один удар в область шеи. От полученного ранения тот скончался, а гость скрылся с места преступления», — пояснили в ведомстве.
Тело погибшего было обнаружено только утром. В короткое время полицейским удалось установить личность убийцы и затем его задержать.
В настоящее время по факту ЧП ведется следствие. Пока идет расследование, сорокинец будет находиться под стражей.