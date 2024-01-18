В Тюменской области ссора двух пожилых мужчин закончилась поножовщиной

В селе Большое Сорокино пьяная ссора между двумя приятелями закончилась поножовщиной, которая в итоге привела к смерти одного из них. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент между сельчанами случился ночью 14 января этого года в доме 60-летнего жителя села. «По версии следствия, 68-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему. Во время совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора. Пенсионер схватил лежащий на столе нож и нанес хозяину квартиры один удар в область шеи. От полученного ранения тот скончался, а гость скрылся с места преступления», — пояснили в ведомстве. Тело погибшего было обнаружено только утром. В короткое время полицейским удалось установить личность убийцы и затем его задержать. В настоящее время по факту ЧП ведется следствие. Пока идет расследование, сорокинец будет находиться под стражей. Читайте также: Житель Тюмени зарезал зашедшего к нему в гости соседа В тюменском пансионате жестоко убили человека Тюменец чуть не зарезал насмерть своего брата во время пьяной ссоры