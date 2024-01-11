Тюменец чуть не зарезал насмерть своего брата во время пьяной ссоры

Преступление было совершено 9 января в селе Новотравное Ишимского района. По версии следствия, 51-летний подозреваемый вместе с 49-летним братом распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Тогда старший брат схватил нож и нанес им один удар в шею младшего.