nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Тюменец чуть не зарезал насмерть своего брата во время пьяной ссоры

Тюменец чуть не зарезал насмерть своего брата во время пьяной ссоры

11 января 2024, 13:04
Фото: 1MI
Житель Тюменской области подозревается в покушении на убийство своего брата. Мужчина схватился за нож, поссорившись с родственником, во время их «пьяного» застолья, сообщает пресс-служба управления СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено 9 января в селе Новотравное Ишимского района. По версии следствия, 51-летний подозреваемый вместе с 49-летним братом распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Тогда старший брат схватил нож и нанес им один удар в шею младшего.

«Раненого мужчину обнаружила пришедшая в гости родственница,. Она же и вызвала скорую, благодаря чему, раненый остался жив», — отметили в следкоме.

Следствие продолжает свою работу по установлению всех обстоятельств происшествия.

Ранее в поселке Боровский от ножевого ранения скончался местный житель. Смертельный удар ему нанесла сожительница.

Читайте также:
Тюменка заколола сожителя ножом из-за ревностиЖительница Тюменской области в пьяном угаре зарезала знакомого, пока он спалТюменец жестоко расправился с приятелем-собутыльником, приревновав его к жене
#Происшествия#Ирина Швецова#Убийство#Убийства
Подпишитесь
В Тюмени из-за коклюша скончался ребенок. Мать винит в его смерти врачей
Сегодня, 08:59
«Мы в тупике»: нужны ли мигранты в Тюменской области и ждут ли их работодатели?
Вчера, 06:53
«Мы ее теряем!»: уровень воды в Туре снова достиг антирекорда
Сегодня, 09:30
«Критику принимаем»: производители тобольского «Хищника» учтут замечания Пескова
Сегодня, 08:21
Порыв на сетях и горячий источник вместо школы: в Тюмени без воды остался район КПД
Сегодня, 06:55
Тюменцы записали обращение главе города из-за недоступности общественного транспорта
Сегодня, 06:43