Тюменец чуть не зарезал насмерть своего брата во время пьяной ссоры

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Преступление было совершено 9 января в селе Новотравное Ишимского района. По версии следствия, 51-летний подозреваемый вместе с 49-летним братом распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Тогда старший брат схватил нож и нанес им один удар в шею младшего.
«Раненого мужчину обнаружила пришедшая в гости родственница,. Она же и вызвала скорую, благодаря чему, раненый остался жив», — отметили в следкоме.
Следствие продолжает свою работу по установлению всех обстоятельств происшествия.
Ранее в поселке Боровский от ножевого ранения скончался местный житель. Смертельный удар ему нанесла сожительница.