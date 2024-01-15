С начала января в Тюменской области произошло уже 18 ДТП с участием детей

На территории Тюменской области с 1 по 15 января произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В автоавариях пострадали 23 несовершеннолетних, что в два раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.