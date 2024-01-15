С начала января в Тюменской области произошло уже 18 ДТП с участием детей

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В ведомстве отметили, что в четырех случаях пострадавшие дети перевозились в автомобилях с нарушением ПДД. Поэтому автоинспекторы призывают водителей использовать «детский режим» управления транспортом, при перевозке несовершеннолетних пассажиров.
«В таких случаях родителям — водителям нужно вести автомобиль наиболее аккуратно, избегать опасных маневров выезда на встречную полосу и перестроения. Априори, ребенок должен перевозиться правильно: в детском удерживающем устройстве или с использованием ремня безопасности, если это допускается ПДД», — пояснил глава тюменского ГИБДД Андрей Миллер.
Также в ведомстве предупредили, что по всем региону пройдут рейды на соблюдение правил дорожного движения при перевозке детей.
Напомним, накануне вечером в Заводоуковске многодетная мать стала виновницей ДТП, в котором пострадали трое взрослых и шестеро детей.