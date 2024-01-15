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Published Сегодня, 17:04

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Updated Сегодня, 17:09

С начала января в Тюменской области произошло уже 18 ДТП с участием детей

С начала января в Тюменской области произошло уже 18 ДТП с участием детей

15 января 2024, 17:04
Фото: 1MI
На территории Тюменской области с 1 по 15 января произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В автоавариях пострадали 23 несовершеннолетних, что в два раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в четырех случаях пострадавшие дети перевозились в автомобилях с нарушением ПДД. Поэтому автоинспекторы призывают водителей использовать «детский режим» управления транспортом, при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

«В таких случаях родителям — водителям нужно вести автомобиль наиболее аккуратно, избегать опасных маневров выезда на встречную полосу и перестроения. Априори, ребенок должен перевозиться правильно: в детском удерживающем устройстве или с использованием ремня безопасности, если это допускается ПДД», — пояснил глава тюменского ГИБДД Андрей Миллер.

Также в ведомстве предупредили, что по всем региону пройдут рейды на соблюдение правил дорожного движения при перевозке детей.

Напомним, накануне вечером в Заводоуковске многодетная мать стала виновницей ДТП, в котором пострадали трое взрослых и шестеро детей.

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