За последний год из тюменских семей забрали 6 детей

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре этого года в Казанском районе суд лишил многодетную тюменку, мат четверых детей, родительских прав. Заявление о лишении было подано бывшим мужем женщины. В иске было указано, что женщина злоупотребляет спиртными напитками и не занимается воспитанием малышей.