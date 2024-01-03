За последний год из тюменских семей забрали 6 детей

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
По данным департамент социального развития Тюменской области, из семей детей изъяли в связи с возникшей угрозой их здоровью и жизни, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре этого года в Казанском районе суд лишил многодетную тюменку, мат четверых детей, родительских прав. Заявление о лишении было подано бывшим мужем женщины. В иске было указано, что женщина злоупотребляет спиртными напитками и не занимается воспитанием малышей.