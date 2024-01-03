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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

За последний год из тюменских семей забрали 6 детей

За последний год из тюменских семей забрали 6 детей

3 января 2024, 12:13
Фото: 1MI
Из тюменских семей в 2023 году забрали шестерых детей. Самому младшему из них было 4 месяца, самому старшему — 13 лет.
Сюжет
Дети

По данным департамент социального развития Тюменской области, из семей детей изъяли в связи с возникшей угрозой их здоровью и жизни, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре этого года в Казанском районе суд лишил многодетную тюменку, мат четверых детей, родительских прав. Заявление о лишении было подано бывшим мужем женщины. В иске было указано, что женщина злоупотребляет спиртными напитками и не занимается воспитанием малышей.

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