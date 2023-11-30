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Суд лишил родительских прав мать четверых детей в Тюменской области

30 ноября 2023, 09:12
В Казанском районе Тюменской области суд принял решение лишить мать четверых детей родительских прав. Заявление о лишении было подано бывшим мужем женщины.

В иске говорилось, что женщина часто употребляет алкоголь и находится на учете у нарколога. При получении социальных выплат на детей, превышающих 60 тысяч рублей, она использует эти деньги на свои личные нужды, включая алкоголь, пишет «КП-Тюмень».

В судебных материалах указано, что Алена А. длительное время отсутствует дома без уважительных причин, фактически отказывается заниматься воспитанием и содержанием своих детей, не проявляет заботы о их здоровье, нравственном, физическом и духовном развитии, а также об их образовании.

На заседание многодетная мать не явилась. Малолетний сын Алены подтвердил, что женщина часто пьет спиртные напитки, оставляет их одних, не проживает с ними несколько месяцев и не оказывает материальную помощь. Мальчик попросил оставить его и остальных детей с отцом.

В результате решения суда тюменка лишена родительских прав, также ей назначены алименты на содержание детей, которые она должна выплачивать своему бывшему мужу.

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