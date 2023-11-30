Суд лишил родительских прав мать четверых детей в Тюменской области

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В иске говорилось, что женщина часто употребляет алкоголь и находится на учете у нарколога. При получении социальных выплат на детей, превышающих 60 тысяч рублей, она использует эти деньги на свои личные нужды, включая алкоголь, пишет «КП-Тюмень».
В судебных материалах указано, что Алена А. длительное время отсутствует дома без уважительных причин, фактически отказывается заниматься воспитанием и содержанием своих детей, не проявляет заботы о их здоровье, нравственном, физическом и духовном развитии, а также об их образовании.
На заседание многодетная мать не явилась. Малолетний сын Алены подтвердил, что женщина часто пьет спиртные напитки, оставляет их одних, не проживает с ними несколько месяцев и не оказывает материальную помощь. Мальчик попросил оставить его и остальных детей с отцом.
В результате решения суда тюменка лишена родительских прав, также ей назначены алименты на содержание детей, которые она должна выплачивать своему бывшему мужу.