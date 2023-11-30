Суд лишил родительских прав мать четверых детей в Тюменской области

В судебных материалах указано, что Алена А. длительное время отсутствует дома без уважительных причин, фактически отказывается заниматься воспитанием и содержанием своих детей, не проявляет заботы о их здоровье, нравственном, физическом и духовном развитии, а также об их образовании.