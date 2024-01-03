Причиной смертельного пожара в тюменском селе могла стать неисправная проводка

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Уже проведен осмотр места происшествия. По результатам осмотра тела погибшего, признаков насильственной смерти не выявлено. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи СК не исключают, что причиной трагедии могла стать неисправность электропроводки.
Ранее «Наш Город» писал, что 3 января утром в селе Сингуль произошел пожар в нежилом деревянном доме. Во время тушения огня было обнаружено тело мужчины 1961 года рождения.