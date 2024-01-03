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Published Сегодня, 10:49

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Updated Сегодня, 10:51

Причиной смертельного пожара в тюменском селе могла стать неисправная проводка

Причиной смертельного пожара в тюменском селе могла стать неисправная проводка

3 января 2024, 10:49
Фото: 1MI
Тюменские следователи начали доследственную проверку по факту гибели мужчины на пожаре в селе Сингуль Ялуторовского района. Трагедия произошла сегодня утром.

Уже проведен осмотр места происшествия. По результатам осмотра тела погибшего, признаков насильственной смерти не выявлено. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи СК не исключают, что причиной трагедии могла стать неисправность электропроводки.

Ранее «Наш Город» писал, что 3 января утром в селе Сингуль произошел пожар в нежилом деревянном доме. Во время тушения огня было обнаружено тело мужчины 1961 года рождения.

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